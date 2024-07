Éppen ezért arra kéri a nyaralókat a Balatoni Turizmus Szövetség, hogy az átlagnál is legyenek türelmesebbek azokkal, akik most a vendéglátásban dolgoznak. Sőt, ha tehetik, akkor egy rövid tapssal, vagy legalább egy apró mosollyal jelezzék az őket kiszolgálóknak, hogy respektálják, hogy ebben a nagy melegben is megpróbálnak helytállni.

Mint azt Fekete Tamás, a szervezet alelnöke elmondta, az éttermek konyháiban pokolian forrók ezek a napok, a pincérek és a konyhai dolgozók emberfeletti körülmények között végzik a munkájukat.

Miközben mi italokkal és ízletes ételekkel hűsölünk, ők a forró gőzben és a tűzhelyek mellett izzadnak, hogy kiszolgáljanak minket. Gyakran 40-50 fok körüli a hőmérsékletben dolgoznak, elviselhetetlen párában, nehéz fizikai munkát végezve.

Ennek ellenére sokszor nem kapnak kellő tiszteletet és megbecsülést. A türelmetlenség, a gorombaság és a panaszok sajnos mindennaposak a vendéglátásban.

Ezért fontos, hogy ne felejtsük el, hogy a vendéglátásban dolgozók is hozzájárulnak a nyári pihenésünkhöz és kikapcsolódásunkhoz.

Ne csak ízlelgesd, de becsüld is a konyhai dolgozók munkáját

– kérik felhívásukban.