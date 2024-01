ECONOMX KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* KITÖLTÖM *Az átvétel feltétele az economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozó részére ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25% kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

A tavalyi év is bővelkedett autós szívatásokban, ezeket gyűjtötte össze egy csokorba a Totalcar.

2023-ban kiderült, hogy „értékcsökkenés" ugyan elvileg minden károsult autósnak jár, azonban a biztosítók gyakorlata alapján nem mindenkinek jut. Hiába felel meg ugyanis valaki minden szempontból a kártérítési igény megfizetésére, sokszor mégis elutasító válasz érkezik.

Folytatódott a tuningautósok állami üldözése is, sok autósnak ugrott a forgalmija emiatt a tavalyi évben. Ráadásul idén szigorítás jöhet a külföldről importált tuning autókra is.

A pályamatricáknál is komoly változásokat jelentett be a kormány, elérhetővé vált az 1 napos matrica is, aminek az árazása sokaknál kiverte a biztosítékot. Az 5150 forintos ár mellett valószínűleg alig lesz olyan ember, aki ezt vásárolja, miközben a 10 napos országos matrica 6400 forintba, az éves vármegyei pedig 6660 forintba kerül.

A saját ingatlan előtti parkolás kapcsán is komoly vita bontakozott ki, a jelenlegi szabályok szerint ugyanis akár a saját házad előtt is megbírságolhatnak.