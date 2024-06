A kecskeméti Mercedes gyár német igazgatója először adott interjút kinevezése óta, a BAON-nak viszont egész részletesen mesélt az átállásról és a dolgozói jövőjéről.

Az átalakulási időszak egy része a már most meglévő, jelenleg A-osztályt, CLA-t és teljesen elektromos EQB-t gyártó üzem felkészítése az ezeket követő új platform, az úgynevezett MMA-járművek (Mercedes Modular Architecture) gyártására, másrészt a gyár kibővített részének előkészítése az úgynevezett MB.EA-platformra (Mercedes-Benz Electric Architecture) járműveinek új generációjára - fogalmazott Jens Bühler, hozzátéve:

stratégiailag elő kell készíteniük a gyárat az újdonságokra.

Ez természetesen a munkavállalóinkra is vonatkozik. Csapatunk jelenleg mintegy 4500 alkalmazottból áll, és további több ezer főt fogunk felvenni az új gyáregységekbe. Az autógyártásban a legfontosabb tényező maga az ember. A gépek, berendezések megvásárolhatóak, de az ezekkel való munkavégzés, a tudás az embereké

– közölte a gyárigazgató.

A beszélgetés során az üzem bővítéséről kiderült az is, hogy az új karosszériaüzem és az összeszerelő üzem épületei szerkezetkészek, külső burkolattal ellátottak, és most zajlik a robotok és a gyártósorok telepítése. A felületkezelő üzem épülete egy átfogó modernizálási folyamaton esik át. Az akkumulátorbeszerelő üzem épülete is hamarosan szerkezetkész lesz, és a nyár folyamán érkeznek meg az első berendezések. Leszögezte, teljesíteni fogják azt a célt, hogy az évtized közepétől megkezdődik az új modellek gyártása.

Kecskeméten abban a helyzetben vannak, hogy egy gyártósoron képesek belsőégésű motorral szerelt és tisztán elektromos járműveket is gyártani.

Arról is beszélt hogy karácsonykor elkezdtek hosszabb leállásokat beiktatni a termelésbe annak érdekében, hogy megfelelő körülményeket teremtsenek a berendezések átalakításához – a most nyártól induló két műszakos működés pedig szintén a tervezett átalakítási munkálatoknak köszönhető.

Arra a felvetésre, hogy ezek szerint nem megalapozottak azok a pletykák, melyek szerint a csökkenő kereslet, illetve az autóipart sújtó nehézségek miatt állnak le időnként, Jens Bühler leszögezte:

ennek okai a kiterjedt átalakítási munkálatok és az új modellekre történő felkészülés. Most egy átmeneti szakaszban vagyunk. A jelenlegi modelljeink fokozatosan a modellciklusuk végéhez közelednek.

Mint mondta, az átállás nem lesz közvetlen hatással a mintegy 4500 saját munkatársuk munkahelyeinek számára, képzésekkel segítik őket. E tervnek az első lépése a két műszakos termelésre való áttérés. A folyamat végén a meglévő és az új üzemünkben is képesek leszünk vonzó, újgenerációs modelljeink gyártására – fogalmazott a német cégvezető, aki szerint az elektromos autók és a plug-in hibridek globális részesedése az új autóeladásainkban az évtized második felében eléri az 50 százalékot.