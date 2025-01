Egységesen 8 százalékos béremelést jelentette be az Aldi. Az üzletláncnál az emelés az értékesítés és a logisztika területen, valamint az irodai munkakörökben január elsejével megtörténik, az informatikai szolgáltatásokat nyújtó ALDI International IT Services Kft.-nél, amely egy év alatt harmadával növelte létszámát, átlagosan 6,5 százalékkal nőnek a bérek. Itt a belépő szintű pozíciókban is már mintegy bruttó 650 000 forintos bérre számíthatnak az újonnan csatlakozó kollégák. A cégnél a legtöbb pozícióban az ország bármely részéről lehet otthoni munkavégzéssel dolgozni, rövidebb időszakokban pedig akár külföldről is el lehet látni a feladatokat.

Az ALDI vállalatcsoport mintegy 6500 munkatársa 2025-ben reálbér-növekedésre számíthat.

Az intézkedés következtében

az újonnan belépő áruházi fizikai dolgozók kezdő bére 8 órás munkaviszony mellett 2025. január 1-jétől havi bruttó 521 000 forintra emelkedik,

míg az ALDI-nál eltöltött legalább 12 hónapos munkaviszony után már bruttó 541 000 forint lesz.

Ebben a pozícióban bruttó 721 800 forint az elérhető legmagasabb bér.

A vállalat januártól kétféle munkakört tesz elérhetővé az áruházakban:

az értékesítési munkatársak az árufeltöltés mellett a kasszázási feladatokat is ellátják, továbbá működtetik a látványpékségeket,

míg a higiéniai munkatársak az árufeltöltés mellett az üzlet és a hozzá tartozó parkoló takarítási feladataiért felelnek, valamint gondoskodnak az üvegvisszaváltó automaták teljes körű működtetéséről és takarításáról is.

Mindkét munkakörben ugyanaz a bérezés érvényes, vagyis 2025. január 1-jétől a kezdő bér 8 órás munkaviszony mellett bruttó 521 000 forint.

Az áruházvezetők kezdőbére megközelíti az 1 millió forintos értéket: a 8 órás munkaviszonyban dolgozó üzletvezető havi bére január 1-jétől bruttó 979 000 forintra emelkedik, míg a pozícióban elérhető legmagasabb bér bruttó 1 511 800 forintra nő.

A biatorbágyi központi raktárban dolgozó logisztikai munkatársak kezdő bére 2025. január 1-jétől bruttó 577 000 forintra emelkedik, az elérhető legmagasabb juttatás pedig – pótlékok nélkül – bruttó 695 100 forint lesz.

Az áruházlánc az autóval munkába járás költségtérítését a jövő év elejétől 40 Ft/km-re emeli, ami 33 százalékkal magasabb, mint a jogszabály által előírt adómentesen adható térítés.

Az ALDI-nál foglalkoztatottak bére és bérkategóriája automatikusan változik a vállalatnál eltöltött idő alapján: a szolgálati idő növekedésével minden dolgozó automatikusan magasabb bérkategóriába kerül, a béremelés így tárgyalás nélkül, automatikusan jár.

A vállalat a Randstad Employer Brand Research 2024-es, több mint 7500 fő részvételével zajlott kutatása alapján Magyarország legismertebb munkaadója, amelyhez lojálisak munkatársai, hiszen 35 százalékuk immár több mint 5 éve az ALDI munkavállalója.

Az ALDI emellett kiemelt hangsúlyt fektet munkatársai egészségének megőrzésére és jóllétére, ezért a versenyképes bérek mellett mindenki számára ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokat, naponta korlátlanul fogyasztható friss gyümölcsöket és zöldségeket, valamint kedvezményes banki és telekommunikációs szolgáltatásokat biztosít dolgozóinak.