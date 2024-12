Az SNE Research adatai szerint a CATL, amelynek központja a kelet-kínai Ningde-ben található, az első félévben körülbelül 38 százalékos globális piaci részesedéssel rendelkezett.

Iparágban vezető méretgazdaságossággal és kutatási kiadásokkal büszkélkedhet, eladásait pedig a kínai piac lendítette fel, miközben Európában és az Egyesült Államokban nem egységes az elektromos járművek iránti kereslet.

A kínai csoport, amely a Tesla kulcsszállítója, azon dolgozik, hogy terjeszkedjen Európában, mivel a Peking és Washington közötti feszültség veszélyezteti növekedési terveit Észak-Amerikában. A CATL együttműködik Elon Musk cégével és a Forddal is, hogy licencelje akkumulátorgyártási technológiáját a nevadai és michigani gyárak számára – számolt be róla a Financial Times.