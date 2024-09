A kormányzat a mesterséges intelligencia felhasználásával indítja el a Dél-Dunántúli térségfejlesztési programot. A cél, hogy a nagytérséget segítsék a befektetésektől kezdve, a turizmuson át a környezetvédelemig – jelentette be a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a régió legnagyobb tematikus konferenciáján, az AI Summit 2024-en.



Navracsics Tibor felhívta rá a figyelmet, hogy hazánk régiós és járási szinten is drámai módon széttagolt, amíg Budapest fejlettsége az EU-s átlag másfélszerese, addig a Dél-Dunántúl az uniós átlag felét teljesíti. Mint mondta, vita van arról a főváros vezetésével, hogy a kormányzat azt szeretné, hogy Budapest fejlettségéből a környező régiók is részesülhessenek.

Kövesse élőben az AI Summit 2024-et – a legfrissebb részletek az Economxon! Hétfőn és kedden AI Summit BUDAPEST címmel kétnapos rendezvénysorozatot szervez az Indamedia a Magyar Zene Házában és a Néprajzi Múzeumban. A konferencia célja, hogy az érdeklődők valós betekintést nyerjenek a mesterséges intelligencia világába, és felfedezzék az üzleti életre, a társadalmi viszonyokra és az ipar világára gyakorolt jelenlegi és jövőbeli hatásait. Élő közveítésünk az eseményről>>>

A miniszter úgy látja, hogy amikor fejlesztés-politikára gondolunk, akkor társadalomi fejlesztésekről, oktatásról beszélnünk kell, hiszen – mint fogalmazott – ezek ágyaznak meg az iparpolitikának. Kiemelte, hogy „Magyarország minden tekintetben az EU-s átlag alatt helyezkedik el a digitális közszolgáltatások terén, de ugyanilyen rossz a helyzet a digitális integráltság, a humántőke esetében is, egyedül az internet hozzáférésnél közelítünk az uniós szinthez."



Közlése szerint erre a kormányzati válasz a szeptemberben elindított Digitális Állampolgárság Program (DÁP), amivel „bekapcsolhatják" a közigazgatásba a digitális megoldásokat. „Ez egy nagy kaland” – fogalmazott a DÁP-pal kapcsolatban, hozzátéve: az elvárásuk az, hogy a programmal a közigazgatás egy új dimenzióval bővül, de azt még nem lehet megósolni, hogy ezzel leváltható lesz-e a hagyományos Kormányablak.



Navracsics Tibor rámutatott: a fejlesztés politikában is érzik a nyomást a digitális átállásra, a gyorsuló adatelemzés és az információáramlás miatt.



Mint az AI Summit 2024-en felvázolta, négy csapásirányon dolgozik a kormányzat az AI segítségével:



• Okos város programok: digitális megoldások révén, a polgárok szokásait figyelembe véve teszik „okosabbá" a településeket,



• Népegészségügy: a Big data (a nagy mennyiségű, nagy sebességgel változó és nagyon változatos adatok feldolgozásáról szól – a szerk.) révén ezernyi területről gyűjtenek be adatokat.



• Környezeti fenntarthatóság: sokkal környezetbarátabb beruházásokat lehet létrehozni az adatok ismeretében.



• Gazdaságfejlesztés: ezen a területen szintén az adatok integrálása a cél.

Navracsics Tibor szerint ezekkel okosabbá válik a kormányzati politika, hatékonyabb lesz a végrehajtás, a döntéstámogatás szubjektum nélkül történik, és célzottabb lesz a kormányzati reagálás.



Mint közölte, az AI-t használják már a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, a képviselő-testületek az IKIR-en keresztül tanulhatják el a hatékony a településfejlesztést, de jelen van a digitális technológiai a hazai turizmusban, és az egészségügyben is.



Beszámolt a konferencián arról is, hogy a következő nagy kísérleti projekt egy nagytérségi fejlesztés lesz. A Dél-Dunántúli térségfejlesztési program során a mesterséges intelligencia használatával többek között a befektetések, a közlekedés, és a turizmus területén hajtanának végre felzárkóztatási programokat.



Navracsics Tibor megígérte, a kísérleti projekttel kapcsolatos részleteket, eredményeket nemsokára a nyilvánossággal is megosztják.