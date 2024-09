A cég a múlt hónapban 300 millió dolláros bevételt ért el, ami 1700 százalékos növekedést jelent a tavalyi év eleje óta, és jövőre 11,6 milliárd dolláros bevételre számít – közölte egy, az OpenAI-hoz közel álló, neve elhallgatását kérő személy, aki a számok bizalmas jellege miatt nem kívánt nyilatkozni.

A New York Times számolt be elsőként az OpenAI pénzügyeiről pénteken, miután betekintett a cég dokumentumaiba.

A Microsoft által támogatott OpenAI jelenleg egy olyan finanszírozási körre törekszik, amely több mint 150 milliárd dollárra értékelné a vállalatot – mondták az ügyet ismerő személyek a CNBC-nek. A Thrive Capital vezeti a kört, és 1 milliárd dollárt tervez befektetni, és a Tiger Global is csatlakozni kíván.

Sarah Friar, az OpenAI pénzügyi igazgatója csütörtökön e-mailben közölte a befektetőkkel, hogy a finanszírozási kör túl van jegyezve, és jövő hétre lezárul. A levelét több fontos távozó követte, köztük Mira Murati technológiai vezető, aki előző nap jelentette be, hogy hat és fél év után távozik az OpenAI-tól.

Szintén ezen a héten jelentek meg hírek arról, hogy az OpenAI igazgatótanácsa tervezi a cég profitorientált vállalkozássá történő átalakítását. A CNBC-nek nyilatkozó, az ügyet ismerő személy szerint a vállalat megtartja a nonprofit szegmensét különálló egységként.A forrás szerint a struktúra egyszerűbb lenne a befektetők számára, és megkönnyítené az OpenAI alkalmazottai számára a likviditás realizálását. AAz OpenAI szolgáltatásainak népszerűsége robbanásszerűen megnőtt, mióta a vállalat 2022 végén elindította a ChatGPT -t. A vállalat előfizetéseket értékesít különböző eszközökre, és licenceli a GPT család nagyméretű nyelvi modelljeit, amelyek a generatív „AI-boom" nagy részét hajtják.A The Times egy pénzügyi szakember elemzésére hivatkozva, aki átnézte az OpenAI dokumentumait, arról számolt be, hogy az idei, nagyjából 5 milliárd dolláros veszteséget a szolgáltatások működtetésének költségei, valamint az alkalmazottak fizetése és az irodabérleti díjak jelentik. A költségek nem tartalmazzák a részvényalapú kompenzációt, „több olyan nagy kiadás mellett, amelyekről a dokumentumok nem adnak teljes körű magyarázatot" – írta a lap.

A ChatGPT-t fejlesztő vállalat piaci értéke elképesztő magasságokba tör , hamarosan már a Goldman Sachs piaci kapitalizációját is túllépheti. A Sam Altman vezette startup 6,5 milliárd dollárt szeretne kapni a befektetőktől, köztük a Microsofttól és az Apple-től.Ezzel 86 milliárd dollárról emelkedik tovább a piaci értéke, amivel kiemelkedő dominanciára tesz szert az MI iparágban. Úgy hírlik, hogy az OpenAI mintegy 150 milliárd dolláros értékeléssel gyűjti a pénzt. Ez az érték több, mint az S&P 500 vállalatok 88 százaléka, ideértve az Ubert, a BlackRockot és a Goldman Sachs-t.A most tervezett, 6,5 milliárd dolláros tőkebevonás kapcsán többféle befektetővel is tárgyal a Bloomberg információi szerint , az értékelés ugyanakkor a befektetett összeget nem tartalmazza.