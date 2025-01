Visszamenőlegesen, 2025. január 1-jétől megemelik az alanyi áfamentesség értékhatárát 12-ről 18 millió forintra. A szabályt azok is alkalmazhatják, akik tavaly még átlépték az eddig 12 milliós határt - derül ki a Magyar Közlöny legfrissebb, kivételesen szombaton megjelentetett számából.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a napokban jelentette be, hogy 850 ezer céget érint az a döntés, amely szerint 12-ről 18 millióra emelték az alanyi áfamentességet. A szabályokat a kisvállalkozásokra január elsejéig, visszamenőlegesen lehet alkalmazni. A tárca vezetője egyben azt is jelezte, hogy más adónemeket is átgondolnak, például jövőre tervezik a kiva értékhatárainak 5 illetve, 10 milliárd forintra emelését.

Előzőleg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) szorgalmazta, hogy két lépésben, január elsejéig visszamenőleg emelkedjen az áfa alanyi mentesség határa: most januártól 15 millió forintra, majd 2026. januárjától 18 millió forintra. Nagy Elek elnök jelezte, hogy a módosítás egyszeri pluszadminisztrációs feladatot jelenthet majd, ezt azonban kellőképpen kompenzálja az áfamentesség határának emelése.

Ezek után szombaton maga a miniszterelnök harangozta be, hogy „a mai nap sem múlhat el jó hír nélkül. Az a tervünk, hogy 2025 fantasztikus év legyen a magyar kisvállalkozók számára is. Ezért idén január 1-től 6 millió forinttal, 12-ről 18 millió forintra emeljük az ÁFA alanyi adómentesség határát” - jelentette be Orbán Viktor a Facebook-oldalán.

A most megjelent kormányrendelet úgy fogalmaz, hogy a változtatás azokra a vállalkozásokra vonatkozik, amelyek „összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása fejében megtérített vagy megtérítendő ellenértéknek – forintban kifejezett és éves szinten göngyölített – összege a) sem a 2024. naptári évben ténylegesen, b) sem a 2025. naptári évben ésszerűen várhatóan, illetve ténylegesen nem haladja meg a 18 000 000 forintnak megfelelő pénzösszeget”.

Tehát idén azoknak sem kell áfás nyugtát vagy számlát kiállítaniuk, akiknek az árbevétele tavaly 12-18 millió forint között volt. Február 28-ig nyilatkozhatnak, ha ezt a lehetőséget választják.

Kivételként ezúttal az a szabály sem érvényes, hogy aki az összeghatár túllépése miatt elvesztette az áfamentességét, az nem élhet újra az alanyi adómentesség választására vonatkozó joggal a megszűnés évét követő második naptári év végéig.

A szabályozás 2025. január 26-tól, vasárnaptól hatályos.