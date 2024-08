A felmérésből kiderült, hogy a szállásokon található mellékhelyiség állapotára egyaránt érzékenyek a nők és a férfiak. A megkérdezettek mintegy 69 százaléka nyilatkozott úgy, hogy kényes a mellékhelyiség állapotát illetően nyaraláskor, a nők 75, míg a férfiak 59 százalékát zavarja, ha a mosdó nem a legtisztább.

Mindemellett a közlemény szerint sokan próbálják az otthoni körülményeket megteremteni a napi fürdőszobai rituálékhoz, emiatt pedig több tisztálkodási szert is magukkal visznek: a piperék közül a nyaralók 79 százaléka viszi magával a saját fogkeféjét, 59 százaléka a kedvenc tusfürdőjét, 54 százalékuk pedig saját törölközőt is visz, ugyanakkor a férfiak 29 és a nők 38 százaléka csomagol WC-papírt is az útra.

Az otthoni hétköznapok során a párok 39 százalékának okoznak konfliktust a WC-használati szokások, ám a felnőtt lakosság 41 százaléka ezeket a fajta nézeteltéréseket hajlandó félretenni utazás közben. A megkérdetettek egyharmadánál azonban nincs különbség.