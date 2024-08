November 30-án a Vodafone Magyarország megszünteti térerőpótló Mini Bázis szolgáltatását – írja közleményében a vállalat.

A 2011 óta létező szolgáltatás azoknak nyújtott segítséget, akik alacsony lefedettségű, leárnyékolt vagy olyan területen vették igénybe a szolgáltatásokat, ahol a rádiós technológia korlátai miatt nem volt hálózati lefedettség.

A Mini Bázis femtocellák használata földrajzi helyhez kötött: a kis méretű bázisállomást először elektromos hálózathoz, majd egy internet hozzáférést biztosító routerhez kell csatlakoztatni, ami így egy, hang- és adathívásra egyaránt használható magánhálózatot hoz létre.

A szolgáltató közlése szerint azonban az elmúlt években nagymértékben lecsökkent a Mini Bázisokat igénybe vevő ügyfelek száma.

Ennek oka egyrészt a hálózatfejlesztésben keresendő, másrészt a technológia elavulttá vált, a szolgáltatást biztosító kis méretű bázisállomások nem szervizelhetők, továbbá elérhetővé váltak sokkal modernebb, költséghatékonyabb megoldások, mint például a Voice over Wi-Fi (VoWiFi).

A VoWiFi lehetővé teszi az SMS-ek küldését és fogadását, valamint a hang- és vészhívások lebonyolítását wifihálózaton keresztül olyan helyeken is, ahol árnyékolt, vagy egyáltalán nem áll rendelkezésre mobilhálózati lefedettség. A technológia a Mini Bázishoz képest olcsóbb és magasabb minőségű szolgáltatást nyújt, hiszen nincs szükség a szolgáltatás eléréséhez külön eszközre, használatához elegendő egy kompatibilis okostelefonnal nyilvános internet elérést biztosító wifihálózathoz csatlakozni. További előnye, hogy a hívás mellett párhuzamosan a adatkapcsolat is biztosított, így hívás közben is működik az adatforgalmazás.

A VoWiFi belföldön és külföldön is egyaránt használható, a szolgáltatásnak külön díja nincs, a forgalmi és egyszeri díjak megegyeznek a tarifacsomagra vonatkozó árazással és díjszabásokkal, külföldi használat esetén pedig a Vodafone nem számít fel roamingdíjat.

A Mini Bázis kivezetése kapcsán az érintett ügyfelek számára nincs külön teendő. A kivezetés kapcsán a szolgáltató minden érintett ügyfél számára tájékoztatást küld.