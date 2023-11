Még májusban megírtuk, hogy bezárt a Hadtörténeti Múzeum, mert a Kapisztrán téri épületbe a Szalay-Bobrovniczky Kristóf vezette Honvédelmi Minisztérium költözött be. A múzeum kiköltöztetése a Kapisztrán-téri épületből még 2022 nyarán kezdődött el, majd tavasszal be is zárták a kiállításokat. A HM egy korábbi közleményében még az szerepelt, hogy a Hadtörténeti Intézet és Múzeum kiállítási anyagai Székesfehérváron, illetve a Bálnában kapnak helyet, illetve napvilágot láttak olyan sajtóértesülések is, miszerint a múzeum a Kerepesi úton találhat új otthonra.

Ezzel szemben a Szalay-Bobrovniczky Kristóf vezette minisztérium e heti közleménye szerint a magyar katonák hősiességének és vitézségének, az ezeréves katonai örökség bemutatásának

a méltó helyszíne lesz a Honvéd Főparancsnokságnak a Nemzeti Hauszmann Programban felújított, a magyar vitézség csarnoka néven újjászülető épülete.

A Dísz tér és Szent György tér között elhelyezkedő neoreneszánsz stílusban épült palota tetőszerkezete még a II. világháborúban megsérült és annak ellenére, hogy sérülések nem voltak végzetesek 1949-ben rommá nyilvánították, majd 1962-re az első emelet magasságáig bontották vissza az épületet.

Az egykori főparancsnokság 2012-2014 között részletes felújításon esett át: a külső homlokzatot megtisztították, a reneszánsz stílusú díszítéseket rekonstruáltak és korhű főbejárattal látták el a leendő múzeumot.

A minisztérium közleménye kiemelte, hogy: „A felújítás alatt álló épület eredeti magasságában és pompájában születik újjá. Múzeumi célokra épül, a jövőben a Budavári Palotanegyed látogatóközpontjaként, kulturális és turisztikai kapujaként működik majd, 2500 négyzetméternyi kiállítótérrel ad helyet a hadtörténeti kiállításoknak, egyúttal irodák is helyet kapnak területén.”

A tervek szerint a múzeum 2026-ig foglalhatja el végleges helyét, a jelenleg még félkész épületben.

