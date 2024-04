Március 15. óta egy új foglalkozással várja a látogatókat a Pénzmúzeum, ezzel bővült a Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB) tartozó intézmény szakmai programjainak száma. Célkitűzésük nemcsak az, hogy betekintést nyújtsanak a robotikába, hanem az is, hogy megtanítsák az ide érkező gyerekeket az algoritmikus gondolkodásra.

A mai munkaerőpiacon ugyanis már elengedhetetlenné vált ez a fajta látásmód, és a jövőben további változások is várhatók ezen a téren, gondoljunk csak a mesterséges intelligencia (MI) hihetetlen sebességű térhódítására. A világ felgyorsulása azt is magával hozta, hogy minél hamarabb el kell kezdeni a kulcsfontosságú készségek fejlesztését.

Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Az Economx is elmehetett egy ilyen foglalkozásra, mi is azt tapasztaltuk, hogy a résztvevő fiatalok (és idősek is) nemcsak sokat tanulhattak, hanem nagyon jól is érezték magukat a rendhagyó alkalmon.

Így zajlik a foglalkozás

A robotikaoktatás esetén az első lépés a robot és az eszköz irányításának megtanulása. „Meghatározzuk a robot mozgásának célját, mozgásának irányát, amihez egy megoldási algoritmust készítünk” – ismertették.

A foglalkozáson a képen látható, golyó formájú Sphero Bolt robotokat irányíthatnak a résztvevők. A háttérfolyamat blokkprogramozás segítségével zajlik, a programnyelv a Java – mondta lapunk kérdésére a foglalkozás oktatója, Penta Dávid múzeumi edukátor.

Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Előismeretek tekintetében nagy a szórás a diákok között, túlnyomó többségük azonban rendelkezik alapvető programozási ismeretekkel. Fontos azonban elmondani, hogy ez nem elvárás a szervezők részéről. Mi is azt tapasztaltuk, hogy az oktató a diákok előismereteihez igazodva mindenkivel külön-külön is és máshogy foglalkozott – aki igényelte, extra feladatokat is kapott.

A Sphero Bolt elősegíti a robotika, a kódolás és a tudományos-technológiai tudományágak megismerését és megszerettetését. Mindezt játékalapú tanulás révén teszi, ez adja a Pénzmúzeum foglalkozásának különlegességét.

Hasznos tapasztalat és jó gyakorlat

A robotikai foglalkozással a résztvevők kreativitásuk mellett a problémamegoldó képességüket is fejleszthetik, hiszen amikor a robot nem úgy működik, ahogy szerették volna, vagy valamilyen akadályba ütközik, akkor meg kell találniuk a megoldást, amihez nem csak újabb ötletekre, hanem egy másfajta gondolkodásmódra is szükség van.

Tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy a mérnöki gondolkodásmódot is javítja ez a foglalkozás, hiszen megtanulhatják azt, hogy egy okoseszközről hogyan tudnak irányítani egy motort, szenzort vagy egyéb alkatrészeket. Ezek a készségek pedig nemcsak a robotika területén hasznosak, hanem általánosságban is, hiszen a technológia – és az élet – minden területén előfordulhatnak ilyen jellegű akadályok.

A foglalkozáson önállóan és párban is dolgozhatnak a fiatalok, de az egyértelmű, hogy a csoportmunkában erősödik a kommunikációs készség.

Az önbizalmuknak is hatalmas lökést ad, amikor először sikerül hibátlanul, az utasításoknak megfelelően irányítani a gömbrobotot. A kitartás és a megoldásra való törekvés pedig olyan értékek, amelyeket nem csak a robotikai foglalkozás keretében hasznosíthatnak.

Van néhány követelmény

Jelentkezni 12-13 éves kortól, alkalmanként összesen 12 fő számára lehet. A részvételhez az angol nyelv minimális ismerete szükséges, hiszen a robot mozgatásához használt szoftver csak ezen a nyelven használható.

„A foglalkozás során egyszerű matematikai feladatokat is meg kell oldani, hogy a golyó mozgásának távolságát ki tudják számolni a résztvevők” – mondta Penta Dávid.

Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

A foglalkozások szerdánként és péntekenként 15.30-kor kezdődnek a Pénzmúzeum múzeumpedagógiai teremében. A részvétel kizárólag előzetes regisztráció után lehetséges, amelyet ezen az oldalon tehetnek meg.