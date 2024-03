Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

üzleti konferenciájáról! JEGYVÁSÁRLÁS Szerezze be

jegyét most.

Újra nőtt az egy négyzetméterre jutó sztárok száma a Dorottya utcában. A Madame Tussauds Budapest új figurát avatott, aki nem más, mint Benedict Timothy Carlton Cumberbatch. Az angol színészt a legtöbben Sherlock Holmes-ként, illetve a Marvel sorozat Doctor Strange-eként ismerhetik.

Benedict Cumberbatch maga is részt vett a figura megalkotásának folyamatában. Minden egyes viaszfigura hónapokon át készül a Madame Tussauds London melletti speciális műhelyében, kézművesek, művészek és egyéb szakemberek bevonásával. Sok esetben maga az alany is együttműködik a stábbal, így tett az angol színész is. Cumberbatch még néhány hajszálat is felerősített a saját figurája fejére.

A színész figuráját brit hangulatú eseményen avatták fel, amelyen részt vett Paul Fox, az Egyesült Királyság nagykövete, valamint a Magyarországi Brit Kereskedelmi Kamara, valamint Cumberbatch állandó magyar hangja, Simon Kornél is

– írják közleményükben.

Egy könyvtárban lehet a színésszel fotózkodni

A viaszmás egy fotel karfáján ül, így a látogatók leülhetnek mellé, valamint kipróbálhatják az interaktív paneleket is. Benedict Cumberbatch nemcsak az egyik legkedveltebb színész a világon, hanem roppant érdekes, sokoldalú személyiség is: hat nyelven beszél folyékonyan és egy tibeti kolostorban is dolgozott önkéntes angol nyelvtanárként. Filmes szerepei mellett gyakran vállal színpadi munkákat is, jellegzetes hangját pedig előszeretettel kölcsönzi videjátékoknak, dokumentumfilmeknek, reklámoknak és rádióműsoroknak is.

„Benedict figurájának érkezése és a különleges világ, amit köré teremtettünk, újabb bizonyítéka annak, hogy nálunk mindig történik valami izgalmas. Cinema Kávézónk egyedülálló, 130 négyzetméteres LED falának köszönhetően egy gombnyomásra angol könyvtárszobát varázsoltunk a helyszínre, hogy vendégeink autentikus környezetben fotózkodhassanak ezzel az igazi brit úriemberrel” – mondta el Óhidi Zsuzsanna, a Madame Tussauds Budapest operatív igazgatója.

A Madame Tussauds Budapestben mindig találnak újdonságot és izgalmat a látogatók, így lesz ez tavasszal is, a produkció további meglepetésekkel készül.