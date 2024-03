Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

Március 29-én újra kinyitott a Dutra múzeum Balatonbogláron. Idén is lesz meglepetés az újranyitás örömére, így egy igazi traktor matuzsálemet keltenek most újra életre – mondta Molnár Balázs, alapító-tulajdonos.

Nagyszombaton is lesz újdonság a gépek szerelmeseinek, hiszen egy teljesen új gép kerül a Dutra múzeum kínálatába, amelyet 11 órakor lepleznek le.

A régi traktorok iránt érdeklődőknek érdemes húsvétvasárnap és hétfőn is Balatonboglár felé venni az irányt, hiszen a megszokott nyitvatartással 9-18 óráig látogatható a gyűjtemény – írja a Sonline.hu.

Lesznek gépindítások és működés közben megtekinthető az új gépünk is

– tette hozzá Molnár Balázs.

A balatonboglári Gép- és Dutramúzeum tavaly ünnepelte megnyitásának ötödik évfordulóját. Egyelőre csak hétvégén térhetnek be az érdeklődők a múzeumba, de június közepétől már minden nap nyitva lesz. Olyan szokásos programok választhatóak, mint a Csepel túra, Rába Steiger vezetés vagy traktorvezetések. A gyűjtemény több száz évnél is idősebb gépet tartalmaz, traktorok mellett, motorokat, gőzgépet is.