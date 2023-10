A vádhatóság szerint a vádlottak közül hárman vezető beosztásban dolgoztak egy központi költségvetési szervnél. A két budapesti temető vagyonkezelését is végző szervezet 2017-ben és 2019-ben is a sírkertek fenntartási és üzemeltetési feladatainak ellátására írt ki közbeszerzést, amelyen indult az egyik vezető barátjának cége is.

A szervezet két vezetője és a gazdasági társaság, amelyik a kiíráson indult, arra törekedett, hogy az érintett baráti cég legyen a nyertes, ezért a kiíró szerv vezetői is részt vettek az ajánlati meghívás megfogalmazásában, majd a kiszemelt céget hirdették ki győztesnek.

Ezután a piacinál jóval magasabb áron végezték el a fenntartási munkálatokat és a teljesítéseket. A túlszámlázással és a megrendelések azt akarták elérni, hogy a gazdasági társasághoz kerüljenek a központi költségvetési szerv pénzeszközei. Ezután a megbízott cég fiktív szerződéssel továbbította a munkákat több különböző cégnek, melynek vezetői az összegeket visszajuttatták a költségvetési szerv vezetőinek.

Mindezt annak főigazgatója irányította, több mint kétmilliárd forint vagyoni hátrányt okozva.

Az ügyészség a költségvetési szerv érintett vezetőit, a nyertes vég vezetőjét hűtlen kezeléssel, vesztegetéssel, továbbá vesztegetés elfogadásának bűntettével, vádolja, míg a többi vádlottat pénzmosás bűntettével.