Jövő héten nyit a legnagyobb turisztikai seregszemle az Utazás+ kiállítás, amelynek idén a külföldi díszvendége Bulgária lesz, a belföldi díszvendége pedig Gyula és Békés vármegye, hangzott el az esemény beharangozó sajtótájékoztatóján. Az Utazás+ kiállítással egy időben Boat Show, E-bike Test &Show és Karaván Szalon is lesz. A kiállítás a vitorlázás népszerűsítését is zászlajára tűzte.

Az utazás kiállítás idén megújul, interaktív programokkal egészül ki, a turisztikai kiállítás újabb élmény- és inspirációszerzési lehetőséget biztosít, erre utal a kiállítás új neve is, mondta Tihanyi Klára, a Hungexpo stratégiai és üzletfejlesztési igazgatója.

Az eseményen 23 belföldi és 28 külföldi desztináció önálló standon kínálja a utazásait. Az utazni vágyókat, 150 kiállító várja.

A kiállítás fókuszában ezúttal aktív és kalandturizmus áll, amihez szorosan kapcsolódik a kerékpározás. Tavaly mutatkozott be először az E-bike Test &Show, ezért a szervezők idén is megépítik a háromezer négyzetméteres tesztpályát. A Karaván Szalonban lakókocsikat mustrálhatnak az érdeklődők. És emellett kilenc hátizsákos világjáró is tart majd élménybeszámolót az utazásairól.

Kezd magához térni a turizmus 2023. decemberében a turisztikai szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma 13 százalékkal nőtt egy év alatt. 2023 decemberében a turisztikai szálláshelyeken eltöltött külföldivendég-éjszakák száma Budapest–Közép-Duna-vidéken és a Dél-Dunántúlon egyaránt 19-os ugrást mutatott míg a Tisza-tónál 14 százalékkal csökkent. A tavalyi év utolsó hónapjában a vendéglátóhelyek forgalmának volumene 4,5 százalékkal elmaradt a 2019. decemberitől.



Tavaly év végén az ünnepi időszakban Budapesten 20, az ország többi részében 6,2 százalékkal nőtt a turisztikai szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma. A belföldivendég-éjszakák száma a Közép-Dunántúlon 15 százalékkal nőtt, míg a Tisza-tónál 2,5 százalékkal csökkent.



A statisztikai hivatal adatai szerint tavaly novemberben a kereskedelmi szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 43,4 milliárd forint volt, ez folyó áron 15 százalékkal nagyobb az egy évvel korábbinál. A Széchenyi Pihenőkártyával 3 százalékkal kevesebbet, 2,2 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok a kereskedelmi szálláshelyeken az előző év novemberéhez képest.

A koronavírus-járvány időszakában lett bolgár nagykövet Magyarországon Hriszto Polendakov. Aki a sajtótájékoztatón elmondta, hogy amikor elkezdett ismerkedni Budapesttel, rengeteg olyan emberrel találkozott, akinek bolgárok a szülei.

A nagykövet azt mondta: a 70-es évek végén a 80-as évek elején a 375 kilométer hosszú bolgár tengerpart nagyon népszerű volt a magyarok körében. Sok magyar turista választotta a Fekete-tenger partját és ott ismerkedett meg a bolgár párjával, akivel gyermeket vállaltak. A nagykövet abban bízik, hogy idén nyáron is sok magyar választja majd Neszebárt, Burgaszt vagy más bolgár tengerparti várost.

A nagykövet a turisztikai adatokkal kapcsolatban megjegyezte, tavaly már 35 százalékkal több magyar ment nyaralni a Fekete-tenger partjára, mint egy évvel korábban.

Több mint 70 strand, számos öböl és a hegyvidéki és tengeri éghajlat is várja a turistákat. Bulgária az európai turisták felkapott desztinációja.

A Bolgár Turisztikai Minisztérium adatai szerint egész évben látványosságok tömkelegét kínálja az ország, hegyek, tenger, gyógyvizek, vízesések és hegyi tavak is várják a turistákat.

Bulgáriának 40 ezer történelmi emlékműve van, ezek közül hét az UNESCO kulturális világörökség része, 36 kulturális rezervátum, 160 kolostor, 330 múzeum és számos galéria várja utazókat.

Az értékes régészeti lelőhelyek között Bulgária a harmadik helyen végzett az európai ranglistán.

A kiállítással kapcsolatban a nagykövet elmondta: a Bolgár Turisztikai Hivatal 100 négyzetméteres standon várja az érdeklődőket. Nyári tengeri üdüléseket, de akár hegyvidéki túrákra is kínálnak. A pandémia után Bulgária először vesz részt az Utazás+ kiállításon, a fókuszban most az áll, hogy Bulgária egy egész évben elérhető turisztikai célpont. És mindig izgalmas programokat kínál – sorolta a nagykövet.

Komplex gyógyhely az Alföldön



A turisztikai kiállítás belföldi vendége Békés vármegye és a történelmi fürdőváros Gyula lesz. A Dél-Alföld leglátogatottabb városában a vendégéjszakák száma, 2023-ban 606,6 ezer volt, a város 235,6 millió forint idegenforgalmi adóbevételt realizált. Minden gazdasági nehézség ellenére tavaly több turista látogatott a fürdővárosba, mint 2019-ben. A külföldiek száma 5 százalékkal, a vendégéjszakák száma 3 százalékkal emelkedett.

A legtöbb vendég Romániából érkezett, a szerb , a szlovák és a német vendégek száma is jelentős volt.

Gyula egy nagyon komplex gyógyhely, négyévszakos volta miatt, igazán sok lehetőséget tartogat a turisták számára – mondta Görgényi Ernő, Gyula polgármestere. A város tavaly az első között vehette át a Magyarország Kincsei Gyógyhely tanúsítványt. Békés vármegye vendégforgalmának több mint fele Gyula városában realizálódik, erről már Komoróczki Aliz, a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője beszélt. A vármegye felkapott települései között említette: Békéscsabát, Szarvast, Békésszentandrást, Gyomaendrődöt, Orosházát és Gyopárosfürdő is.