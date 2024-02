A Pécs-Pogány repülőtér a közösségi oldalán közzétette a 16 év szünet után újra induló repülőjáratok tervezett indulási és érkezési idejét – írja a turizmus.com.

A múlt héten jelentették be hivatalosan, hogy több mint másfél évtized után ismét menetrend szerinti járatok indulnak majd a Pécs-Pogány repülőtérről. A légikikötő, a város és a Universal Air légitársaság megállapodása értelmében március végétől Pogányból közvetlenül lehet eljutni repülővel Münchenbe és Máltára, sőt a napokban az is hivatalossá vált, hogy Korfura is indul járat rendszeresen. A gép 78 személyes, a repülőtér Facebook-oldalára a tervezett menetrendet is felkerült.

E szerint március 26-tól kezdve minden héten kedden és pénteken egy-egy járat indul majd Münchenbe és Máltára, május 15-től szerdánként pedig München mellett Korfura lehet eljutni – írja a pecsma.hu.

Március 26-tól minden kedden és pénteken:

UVL131 PÉCS (PEV) – MÜNCHEN (MUC) 12.00–13.30

UVL132 MÜNCHEN (MUC) – PÉCS (PEV) 14.20–15.30

UVL122 PÉCS (PEV) – MÁLTA (MLA) 16.15–19.00

UVL121 MÁLTA (MLA) – PÉCS (PEV) 08.30–11.15

Május 15-től minden szerdán:

UVL131 PÉCS (PEV) – MÜNCHEN (MUC) 14.30–16.00

UVL132 MÜNCHEN (MUC) – PÉCS (PEV) 16.45–18.05

UVL146 PÉCS (PEV) – KORFU (CFU) 19.40–21.30

UVL145 KORFU (CFU) – PÉCS (PEV) 11.40–13.40

Pécs polgármestere, Péterffy Attila a múlt héten a újra indulást bejelentő sajtótájékoztatón elmondta: charter járat 12 éve, menetrend szerinti pedig 16 éve nem indult Pécsről. Pécs a hazai légiközlekedés egyik úttörője volt. 1930-tól belföldi járat kötötte össze Pécset Budapesttel.

München nemzetközi légi közlekedési központ, melyen keresztül Pécsről elérhető lesz az egész világ, illetve Pécs is elérhető lesz a világ bármely pontjáról – tette hozzá a városvezető.