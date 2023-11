A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény szerint a dohánytermék-kiskereskedővel szemben fiatalkorú kiszolgálása esetén bírság kiszabása kötelező – mondta el az Economx számára Katona Csaba ügyvéd.

A bírság összege a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet végző személlyel szemben 30 ezer forinttól 10 millió forintig terjedhet.

Az Economx is megírta, Lázár János építési és közlekedési miniszter november 21-én nyújtott be egy törvényjavaslatot az Országgyűlésnek, amellyel több ponton szigorítaná a fent említett törvényt és más kapcsolódó törvényeket is módosítana.

Nem szűnt meg teljesen a probléma

Az Építési és Közlekedési Minisztérium egyébként hivatalosan is jelezte, hogy az elmúlt időszak tapasztalatai alapján a dohánytermékek árusítása helyéül szolgáló trafikok működésében komoly szigorítás várható, ugyanis a 18 éven aluliak dohánytermékkel való kiszolgálása még mindig nagyon nagy problémát jelent.

Az ilyen szabálytalanságokat elkövető trafikosokkal szemben sokkal magasabb pénzbüntetések fognak kiszabni, a működési engedélyt hosszabb időre függesztik fel felfüggesztéssel, és ismétlődő szabálysértések esetén a koncessziónak, tehát a trafiküzemeltetési jognak a visszavonása is kiszabható büntetés lesz.

Ugyanakkor a jelenleg hatályos, 2012. évi CXXXIV. törvény szerint is visszavonható az engedély. A kiindulási pont eleve az, hogy amennyiben a dohánytermék-kiskereskedőben annak gyanúja merül fel, miszerint a dohánytermék értékesítési helyére (dohányboltba, elkülönített helyre) fiatalkorú személy lépett be, ráadásul vásárolni is szeretne, a kiskereskedő köteles a fogyasztót életkora hitelt érdemlő igazolására felhívni.

Katona Csaba az Economx számára kiemelte, hogy a törvény egészen pontosan az alábbiakat mondja: ha a dohánytermék-kiskereskedő egy éven belül legalább három alkalommal a törvénynek a fiatalkorúak különös védelmére vonatkozó szabályait megsértette, akkor végső esetben az engedély visszavonható.

Ennek azonban az alábbi feltételei vannak: a jogsértés tényéről a hatóság végleges határozatot hozott, és az első jogsértést követő 365 napon belül a harmadik jogsértés is megvalósul, függetlenül attól, hogy a jogsértések tényét a hatóság mikor állapítja meg, illetve határozata mikor válik véglegessé, a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozó engedély visszavonásra kerül.

A tervezet szerint jelentősen, kamatos kamat-jelleggel nőnek a szabálysértő dohánykoncesszió-tulajdonosok szabálysértései után kiszabható bírságok összegei. A jövőben a tervezet szerint a bírság mértéke legalább egymillió forint (miként korábban szó volt róla, jelenleg ez 30 ezer forint.)

Minden további jogsértés esetén a bírság mértéke az előző bírság mértékének legalább 150 százaléka, de legfeljebb 10 millió forint.

Sima dohányra és e-cigarettára is vonatkozik



A rendelkezések a sima dohányra és az úgynevezett az új generációs, így a hevítéses és elektromos cigarettákra is vonatkoznak, vonatkozni fognak. Az Economx korábban A rendelkezések a sima dohányra és az úgynevezett az új generációs, így a hevítéses és elektromos cigarettákra is vonatkoznak, vonatkozni fognak. Az Economx korábban megírta , 2023-ban folytatódott az elmúlt évek trendje: már minden második szál cigaretta hevítéses, miközben a hagyományos dohányt egyre kevesebben szívják.

Az ellenőrzések

Az Economx információi szerint az ellenőrzési jogkört változatlanul a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága gyakorolja.

A szervezet idén nyári országgyűlési beszámolója szerint fiatalkorúak közreműködésével 588 db ellenőrzés során vizsgálták az ebbe a korosztályba tartozók dohánytermék-kiszolgálási tilalmának betartását. A hatóság a fiatalkorúak kiszolgálása miatt 2022-ben 77 ügyben fogyasztóvédelmi bírságot állapított meg összesen 22 930 000 forint összegben.