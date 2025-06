Bemutatta új operációs rendszereit eszközeire az Apple. Az ősszel megjelenő új operációs rendszerek az egységes 26-os verziószámot fogják megkapni, így szeptembertől kezdődően az iOS 26, a watchOS 26, a VisionOS 26 és az iPadOS 26 megjelenése várható.

További újítás, hogy mindegyik eszköz új rendszere az egységes, úgynevezett „folyékony üveg” arculatot kapja.

Kapcsolódó Tuti jó telefontokot gyártanak a magyarok

A legmarkánsabb újítást az iPhone-rendszerei kapják. Valamennyi applikációra alig lehet ráismerni. Jópofa újítás, hogy az új arculattal együtt minden képet térhatásúvá tehetünk – írja az Apple.

Az Apple Intelligence is apró lépésekben elkezdett felzárkózni a konkurenciához, mivel már ez is megkapja az élő hívásfordítás és képek alapján keresés lehetőségét. Emellett az Apple integrálja a ChatGPT-t a fejlesztői csomagjaiba, hogy ezzel is próbálja vonzóbbá tenni az alkalmazások fejlesztését a rendszerei számára. Az új, szuperokos Siri-ről azonban semmi szó nem esett, ahogyan ez előzetesen várható volt.

Az iPhone gigászi arculatváltása megosztja a közvéleményt. A Gizmodo számos felhasználói kritikát gyűjtött össze. Ebben annak adnak hangot, hogy az új, üvegszerű arculat lényegében háttérbe szorítja azokat, akik fogyatékosságukra tekintettel kisegítő eszközként használják az iPhone-jukat, mivel az áttetsző felületen nehezen olvashatóak a betűk, és a minimalista stílus miatt nehezebben érhetők el az ujjainkkal az interakciós pontok az egyes applikációkban.