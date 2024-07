A Magyar Telekom idei fejlesztései közé tartozik az eSIM technológia bevezetése a feltöltőkártyás szolgáltatással rendelkező szegmensnek. Az ügyfelek számára lehetővé vált, hogy fizikai SIM-kártya nélkül használhassák mobil eszközeiket és a telekommunikációs vállalat szolgáltatásait – közölte a telekommunikációs cég.

A közlemény szerint a bevezetés első lépéseként a dominos ügyfelek a meglévő fizikai SIM-kártyájukat tudják átváltani eSIM-re, amit bármikor elvégezhetnek otthon online, a Telekom alkalmazásban, vagy személyesen a Telekom üzletekben.

Az eSIM-mel rendelkező készülék addig a hálózaton marad, amíg le nem törlik róla az adott előfizetést.

Az eSIM többek között azoknak jelenthet kényelmes megoldást, akik több előfizetést is használnak, például cégeset és magánt is. Ők mostantól egy készülékhez több SIM-et is hozzáadhatnak. Ha eSIM képes a készülékük, nem kell két eszközt maguknál tartaniuk.

A eSIM bevezetése nem csupán egy technológiai fejlesztés; egy új korszak kezdetét jelenti a dominos ügyfeleink számára. Különösen előnyös azoknak, akik több készüléket használnak, vagy gyakran utaznak, mivel lehetővé teszi az egyszerűbb szolgáltatásváltást és a különböző számok zökkenőmentes kezelését

– mondta Gábor-Balogh Betty, a Telekom lakossági szolgáltatások marketingigazgatója.