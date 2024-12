Kedden az ország nagyobb részén borult, párás idő várható, a köd a legtöbb helyen fokozatosan ritkul. Kisebb körzetekben lehet napsütés, majd napközben ott is megnövekszik a felhőzet. Szitálás, ónos szitálás, esetleg gyenge eső előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad.

A maximum-hőmérséklet döntően 5 fok alatt marad, és késő estére sem változik jelentősen

– jelentette a HungaroMet.

Szerdán sok felhő lesz felettünk, borongós, néhol tartósan párás, ködös, nyirkos időre van kilátás,

legfeljebb a délután második felében északnyugaton vékonyodhat el a felhőtakaró. Elszórtan gyenge eső kialakulhat, de a magasabb tájakon havas eső, hószállingózás sem kizárt. Nyugaton élénk lesz az északi, északnyugati szél. Hajnalban -3 és +3, kora délután 1 és 8 fok közötti értékeket mérhetünk.



Csütörtökön többfelé folytatódik a túlnyomóan felhős, borongós idő, de a Dunántúlon lesznek naposabb tájak és időszakok is. Helyenként előfordulhat gyenge eső, havas eső, de néhol északon és a hegyekben akár kisebb havazás is kialakulhat. A Dunántúl több tájegységén is megélénkül az északi, északnyugati szél. A legmagasabb hőmérséklet 1 és 7 fok között alakul.

Pénteken még több felhő érkezik, és többfelé kialakulhat eső, havas eső, elsősorban északon és a hegyekben hó is hullhat.

Többfelé feltámadhat a délies szél. A maximumok 1 és 7 fok között alakulhatnak.

Szombaton csak helyenként fordulhat elő kisebb eső, havas eső. Napközben a Dunántúlon egyre többfelé szakadozhat fel a felhőzet, süthet ki a nap. Több tájegységünkön is szeles időben lehet részünk. A csúcshőmérséklet 2 és 9 fok között alakulhat – írta előrejelzésében az Időkép.