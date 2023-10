Az engedélyeztetésről szóló dokumentumot a Szegeder vette észre. A vasúttársaság a lap megkeresésére azt mondta, hogy közel 20 éve nem látja el a funkcióját a víztorony, a műszaki állapota pedig egyre csak romlik. Ezért úgy döntöttek, lebontják azt, és rendezik a környező terepet. Minderre pedig még az idén sor kerülhet.

A bontás okai közé sorolta a MÁV azt is, hogy a víztorony egyfajta zarándokhellyé vált, mivel többen is felmásztak rá, annak ellenére, hogy az épületet és a területet is lezárták.

A szegedi lap a víztorony eredettörténetének is utánajárt, eszerint a szegedi acéltorony teljesen egyedi, melyből nem található hasonló Magyarországon. Egy, a régi Szegeddel foglalkozó közösségi oldalon megjelent visszaemlékezések szerint az úgynevezett Incze-torony egykor a MÁV létesítményeit látta el vízzel, és Szeged-Alsóvárost is ártézi vízzel látta el.

Néhány hete a Szegedtől nem messze lévő Mindszenten döntött úgy az önkormányzat, hogy a helyi víztorony felújítása gazdaságtalan volna, ezért inkább felrobbantják azt.