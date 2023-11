Teljesen kiborult Siófok polgármestere, miután azt tapasztalja, hogy egyesek tárolóhelyként használják a várost. Lengyel Róbert szerint egyre-másra jelennek meg a parkolókban, közterületeken olyan, sokszor lepukkant járművek, amelyeket a gazdáik egyszer letesznek valahova, aztán hónapokig rájuk sem néznek.

A polgármester arra hívja fel a figyelmet, hogy „ha a az adott autón van rendszám és az adót is fizetik utána, akkor a nem fizetős közparkolóinkban jogszerű az ott állás. De ez nem jelenti azt, hogy a városőreink ne ellenőriznék ezeket a helyeket és adott esetben ne intézkednének.”

Hozzáteszi, hogy kissé túladminisztrált ez is, hisz be kell azonosítani például alvázszám alapján a tulajdonost, majd fel kell szólítgatni, hogy „ugyan vigye már a roncsát, ahova gondolja és csak ezen „tiszteletkörök” megfutása után van helye a keményebb fellépésnek.”

A siófoki polgármester egyebek mellett arról is beszámolt, hogy

nem csak az autókkal, hanem a hajókkal is probléma van.

Volt ugyanis egy hajó, amit „a tulajdonosa ’utánfutón’ (sólyakocsin) bevontatott a Horgony utcába, ott nemes egyszerűséggel leakasztotta a vonóhorogról, majd aztán szépen leponyvázva ott is hagyta az úttest mellett, gondolván, jövő tavaszig jól van az úgy. De ő legalább felszólítás után elvitte onnan.”

Lengyel Róbert Facebook posztjában azt is elmeséli, hogy „volt egy másik hajó is, amelynek a gazdája meg a BAHART-tól bérelt, régi halászati telep helyén lévő ingyenes parkolónkban állította le a vitorlását egy „ELADÓ” táblával a ’nyakában’. (A BAHART fel is szólított minket, hogy kezdjünk vele valamit, mert különben felmondja a szerződésünket, aztán majd senki sem állhat be oda.) ”

A polgármester összegzésként elmondja, hogy ugyan ezeket a járműveket a jövőben elvontatják, ám ezek mind a városnak jelentenek plusz költségeket