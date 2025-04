Idén már több mint kétmillió forintot költött Siófok önkormányzata a városba betelepült varjak fészkének leszedésére, a természetvédelmi hatóság engedélyével. Ez a módszer azonban nem tűnik hatékonynak, mert a védett vetési varjú mindent kezd elölről, és rendre újraépíti a fészkeket. A város polgármestere most megvizsgálná, hogy más településen hogyan vetnek be ragadozó madarakat a károgók ellen – számolt be a Somogy vármegyei hírportál.

Jelenleg a vetési varjú elleni egyetlen jogszerű beavatkozás a fészkek eltávolítása az engedélyezett időszakban - írta közösségi oldalán Lengyel Róbert polgármester.

Siófokon idén február végéig a meglévő, március 10-ig pedig az épülő fészkeket lehetett leszedetni. A város összesen 76 fészket és 119 fészekkezdeményt bontatott el, 2,4 millió forintért

– közölte a településvezető. Hozzátette ugyanakkor, hogy ez kidobott pénz évről-évre. Hiába szedetik le a fészkeket, amikor már erre nincs meg az engedélyük, a varjak újraépítenek mindent és kezdődnek elölről a problémák. Ezért új megoldásokat igyekeznek keresni.

Most városban betanított ragadozó madarakkal, ölyvekkel, sólymokkal igyekeznek kitessékelni a varjakat.

„Körülnézünk újra és például Ajka városával felvesszük a kapcsolatot, hogy ők miképp is alkalmazzák e módszert és milyen hatásfokkal” – jelezte a polgármester.

Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) szóvivője ugyanakkor nem fűz sok reményt ennek hatékonyságához sem.

„A vetési varjak nem félnek a ragadozóktól, különösen nem csapatban” – mondta el a portálnak. A szakember kiemelte, hogy

a vetési varjú urbanizálódása egy soha nem látott problémát jelent Magyarországon, és jelenleg valószínűleg nincs rá megoldás.

A városi lakosság, az eszköztelen önkormányzat és a madár egyformán áldozat – tette hozzá.