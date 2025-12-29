A teljes népességen belül a Tisza Párt 33, a Fidesz 28 százalékon áll, míg a biztos szavazó pártválasztók között 48-40 az állás Magyar Péter pártja javára – mutatta ki a Publicus Intézet decemberi kutatása, amely a Népszava megbízásából készült. Az adatsor szerint hibahatáron belül mozog a két nagy párt népszerűsége.

A biztos szavazók között mindketten javítani tudtak – itt a kormánypárt támogatottsága 32-ről 34-re, a Tiszáé pedig 37-ről 38 százalékra emelkedett.

A mostani mérés szerint frakciót alakíthatna a Mi Hazánk, és a DK is - őket a biztos szavazó pártválasztók 5-5 százaléka támogatja.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt azonban 3 százalékkal szorulna ki az Országgyűlésből.

A bizonytalan szavazók száma csökkent:

a teljes népességet tekintve 31-ről, 29 százalékra mérséklődött,

20-ról 17 százalékra olvadt azok aránya is, akik biztosan szavaznának, de még ingadoznak a pártok között.

Pulai András a Publicus stratégiai igazgatója ezt a választás közelsége mellett a Fidesz „szívóhatásával” magyarázta. Úgy vélte, hogy kampányintézkedéseivel a kormánypárt visszanyerhette elbizonytalanodott szavazónak jó részét, a Tisza pedig nagyjából csúcson van. Hozzátette, a Szőlő utcai botránysorozat nem feltétlenül ártott a Fidesznek. Bár a kormánypárti szavazókat is elérte, ők ezt valószínűleg nem tartják olyan súlyúnak, mint a kegyelmi ügyet.

Az összes megkérdezett

47 százaléka szeretné, ha a Fidesz megbukna a 2026-os választáson,

és mindössze 34 százalék adna újabb esélyt Orbán Viktornak.

A 8 általános végzettségtől a diplomásokig többségbe kerültek azok, akik kormányváltást akarnak.

De mennyien hisznek a kormányváltásban?

a budapestiek túlnyomó többsége (51 százalék) biztos abban, hogy áprilisban változás lesz,

Magyarország lakóinak a nagy többsége továbbra is Orbán Viktor hatalmon maradásával számol.

Tisza-győzelemre most csak a teljes népesség 35-,

míg a Fideszére 42 százalékuk fogadna.

24 százalék jelenleg nem tudja megjósolni a választás győztesét,

a bizonytalanok 50 százaléka sem.

A falvak lakosságának szintén 50 százaléka nem számít változásra, és csupán 25 százalék gondolja azt, hogy Orbán Viktor négy hónapon belül megbukik.

A kormányváltást akarók között óriási többségben vannak azok, akik valamilyenfajta ellenzéki együttműködést óhajtanak.

Csak 21 százalékuk vágyna olyan kormányra, amely kizárólag tiszás politikusokból áll,

69 százalékuk a Tiszán kívüli ellenzéki pártokat is várná egy új kabinetbe.

61 százalék szerint összefogással nagyobb esély van a Fidesz leváltására, de ezen a véleményen vannak a pártválasztásukban bizonytalan ellenzékiek is. Köztük 63 százalék mondana igent az összefogásra, 19 százalékuk ezt egyáltalán nem tartja szükségesnek.

A Publicus friss számai szerint

a Tisza 110,

a Fidesz 79,

a DK és a Mi Hazánk pedig 5-5 mandátumot szerezne, egy most vasárnapi választás után.