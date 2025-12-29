A teljes népességen belül a Tisza Párt 33, a Fidesz 28 százalékon áll, míg a biztos szavazó pártválasztók között 48-40 az állás Magyar Péter pártja javára – mutatta ki a Publicus Intézet decemberi kutatása, amely a Népszava megbízásából készült. Az adatsor szerint hibahatáron belül mozog a két nagy párt népszerűsége.

  • A biztos szavazók között mindketten javítani tudtak – itt a kormánypárt támogatottsága 32-ről 34-re, a Tiszáé pedig 37-ről 38 százalékra emelkedett.
  • A mostani mérés szerint frakciót alakíthatna a Mi Hazánk, és a DK is - őket a biztos szavazó pártválasztók 5-5 százaléka támogatja.
  • A Magyar Kétfarkú Kutya Párt azonban 3 százalékkal szorulna ki az Országgyűlésből.

A bizonytalan szavazók száma csökkent:

  • a teljes népességet tekintve 31-ről, 29 százalékra mérséklődött,
  • 20-ról 17 százalékra olvadt azok aránya is, akik biztosan szavaznának, de még ingadoznak a pártok között.

Pulai András a Publicus stratégiai igazgatója ezt a választás közelsége mellett a Fidesz „szívóhatásával” magyarázta. Úgy vélte, hogy kampányintézkedéseivel a kormánypárt visszanyerhette elbizonytalanodott szavazónak jó részét, a Tisza pedig nagyjából csúcson van. Hozzátette, a Szőlő utcai botránysorozat nem feltétlenül ártott a Fidesznek. Bár a kormánypárti szavazókat is elérte, ők ezt valószínűleg nem tartják olyan súlyúnak, mint a kegyelmi ügyet.

Az összes megkérdezett

  • 47 százaléka szeretné, ha a Fidesz megbukna a 2026-os választáson,
  • és mindössze 34 százalék adna újabb esélyt Orbán Viktornak.
  • A 8 általános végzettségtől a diplomásokig többségbe kerültek azok, akik kormányváltást akarnak.

De mennyien hisznek a kormányváltásban?

  • a budapestiek túlnyomó többsége (51 százalék) biztos abban, hogy áprilisban változás lesz,
  • Magyarország lakóinak a nagy többsége továbbra is Orbán Viktor hatalmon maradásával számol.
  • Tisza-győzelemre most csak a teljes népesség 35-,
  • míg a Fideszére 42 százalékuk fogadna.
  • 24 százalék jelenleg nem tudja megjósolni a választás győztesét,
  • a bizonytalanok 50 százaléka sem. 

A falvak lakosságának szintén 50 százaléka nem számít változásra, és csupán 25 százalék gondolja azt, hogy Orbán Viktor négy hónapon belül megbukik.    

A kormányváltást akarók között óriási többségben vannak azok, akik valamilyenfajta ellenzéki együttműködést óhajtanak.

  • Csak 21 százalékuk vágyna olyan kormányra, amely kizárólag tiszás politikusokból áll,
  • 69 százalékuk a Tiszán kívüli ellenzéki pártokat is várná egy új kabinetbe.
  • 61 százalék szerint összefogással nagyobb esély van a Fidesz leváltására, de ezen a véleményen vannak a pártválasztásukban bizonytalan ellenzékiek is. Köztük 63 százalék mondana igent az összefogásra, 19 százalékuk ezt egyáltalán nem tartja szükségesnek. 

A Publicus friss számai szerint

  • a Tisza 110,
  • a Fidesz 79,
  • a DK és a Mi Hazánk pedig 5-5 mandátumot szerezne, egy most vasárnapi választás után.

