A teljes népességen belül a Tisza Párt 33, a Fidesz 28 százalékon áll, míg a biztos szavazó pártválasztók között 48-40 az állás Magyar Péter pártja javára – mutatta ki a Publicus Intézet decemberi kutatása, amely a Népszava megbízásából készült. Az adatsor szerint hibahatáron belül mozog a két nagy párt népszerűsége.
- A biztos szavazók között mindketten javítani tudtak – itt a kormánypárt támogatottsága 32-ről 34-re, a Tiszáé pedig 37-ről 38 százalékra emelkedett.
- A mostani mérés szerint frakciót alakíthatna a Mi Hazánk, és a DK is - őket a biztos szavazó pártválasztók 5-5 százaléka támogatja.
- A Magyar Kétfarkú Kutya Párt azonban 3 százalékkal szorulna ki az Országgyűlésből.
A bizonytalan szavazók száma csökkent:
- a teljes népességet tekintve 31-ről, 29 százalékra mérséklődött,
- 20-ról 17 százalékra olvadt azok aránya is, akik biztosan szavaznának, de még ingadoznak a pártok között.
Pulai András a Publicus stratégiai igazgatója ezt a választás közelsége mellett a Fidesz „szívóhatásával” magyarázta. Úgy vélte, hogy kampányintézkedéseivel a kormánypárt visszanyerhette elbizonytalanodott szavazónak jó részét, a Tisza pedig nagyjából csúcson van. Hozzátette, a Szőlő utcai botránysorozat nem feltétlenül ártott a Fidesznek. Bár a kormánypárti szavazókat is elérte, ők ezt valószínűleg nem tartják olyan súlyúnak, mint a kegyelmi ügyet.
Az összes megkérdezett
- 47 százaléka szeretné, ha a Fidesz megbukna a 2026-os választáson,
- és mindössze 34 százalék adna újabb esélyt Orbán Viktornak.
- A 8 általános végzettségtől a diplomásokig többségbe kerültek azok, akik kormányváltást akarnak.
De mennyien hisznek a kormányváltásban?
- a budapestiek túlnyomó többsége (51 százalék) biztos abban, hogy áprilisban változás lesz,
- Magyarország lakóinak a nagy többsége továbbra is Orbán Viktor hatalmon maradásával számol.
- Tisza-győzelemre most csak a teljes népesség 35-,
- míg a Fideszére 42 százalékuk fogadna.
- 24 százalék jelenleg nem tudja megjósolni a választás győztesét,
- a bizonytalanok 50 százaléka sem.
A falvak lakosságának szintén 50 százaléka nem számít változásra, és csupán 25 százalék gondolja azt, hogy Orbán Viktor négy hónapon belül megbukik.
A kormányváltást akarók között óriási többségben vannak azok, akik valamilyenfajta ellenzéki együttműködést óhajtanak.
- Csak 21 százalékuk vágyna olyan kormányra, amely kizárólag tiszás politikusokból áll,
- 69 százalékuk a Tiszán kívüli ellenzéki pártokat is várná egy új kabinetbe.
- 61 százalék szerint összefogással nagyobb esély van a Fidesz leváltására, de ezen a véleményen vannak a pártválasztásukban bizonytalan ellenzékiek is. Köztük 63 százalék mondana igent az összefogásra, 19 százalékuk ezt egyáltalán nem tartja szükségesnek.
A Publicus friss számai szerint
- a Tisza 110,
- a Fidesz 79,
- a DK és a Mi Hazánk pedig 5-5 mandátumot szerezne, egy most vasárnapi választás után.
A XXI. Század Intézet utolsó mérése azt mutatta, hogy a Fidesz tovább tudott erősíteni a pozícióján (plusz egy százalékpontos javulás az október eleji méréshez képest), míg a Tisza rontott (mínusz egy pont). Jelenleg az állás kizárólag a politikailag aktívak bázisán: Fidesz 45, Tisza 40 százalék.
A Nézőpont Intézet szerint Orbán Viktor előnye november végére tovább nőtt.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!