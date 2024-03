Ma megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját is a parlamentben. Az ülés lezárását követően napirend utáni felszólalások hangzanak el – áll a parlamenti napirendben.

Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtti felszólalásával vette kezdetét a tavaszi ülésszak február 26-án.

A miniszterelnök beszéde elején Novák Katalin lemondásával foglalkozott, és megköszönte a munkáját. Szerinte a lemondásának oka olyan kegyelmi döntés volt, amelyben csak egyféleképpen lehetett volna dönteni: el kellett volna utasítani. Nem ez történt, ezért a lemondás helyes volt. Magyarországon a gyermekvédelem ügyében zéró tolerancia uralkodik, a gyerek abszolút teljes körű védelmet élvez, az elkövetőt meg kell büntetni, a büntetést pedig le kell tölteni, nincs kibúvó, nincs kedvezmény, nincs feltételes szabadság, nincs kegyelem – tette hozzá a kormányfő.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy mivel ebben a kérdésben nem elegendő az emberi ítélőképesség, ezért a jogszabályoknak is garantálniuk kell, hogy ilyen még egyszer ne fordulhasson elő, ezért fontos a hatályban lévő szabályok áttekintése, ideértve az alkotmány nyújtotta garanciákat is.

Ehhez kapcsolva megismételte, nem lehet feltételes szabadságra helyezni a pedofilügyekben elítélt bűnözőket, és a bíróságokat is arra kérte, hogy a folyamatban lévő ügyekben erre tekintettel hozzák meg döntéseiket. Orbán Viktor beszédéről itt olvashatnak többet >>>

A magyar parlament is megszavazta Svédország NATO-csatlakozását

Utolsó tagállamként, de megszavazta Svédország NATO-tagságát az Országgyűlés. Az előző heti kormányfői szintű megállapodás után a parlament elsöprő többséggel támogatta a katonai tömb további bővítését. Az Országgyűlés 188 igen, 6 nem voks mellett megszavazta A Svéd Királyságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot, azaz a magyar törvényhozás igent mondott a svédek NATO-csatlakozására.

A dokumentumot csak a Mi Hazánk képviselői nem támogatták (ez a hat nem szavazat), valamint négy képviselő nem nyomot gombot: Gulyás Gergely (Fidesz) betegség miatt van távol, és Szabó Tímea (Párbeszéd) is előre bejelentett hiányzó, hozzájuk csatlakozott még két kormánypárti politikus, Móring József és Kövér László. Hogy hogyan zajlott a szavazás, arról itt írtunk >>>

Sulyok Tamás lett az új köztársasági elnök

Az Országgyűlés 134 igen szavazattal megválasztotta Sulyok Tamást Magyarország következő köztársasági elnökének. 147 képviselő vette fel a szavazólapot, 146-an adták le a szavazatukat, a 134 igen mellett 5 nem és 7 érvénytelen szavazat volt.

A parlament korábban ugyanezen a napon Novák Katalin február 11-i keltezéssel benyújtott lemondó nyilatkozatát 196 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el.

Az új köztársasági elnök március 5-i hivatalba lépéséig az államfői feladat- és hatásköröket Kövér László, az Országgyűlés elnöke gyakorolja. Az Országgyűlés döntése alapján Lezsák Sándor alelnök tölti be a házelnöki posztot.