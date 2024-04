Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

A napokban benyújtották az Országgyűlésnek azt a törvénymódosítást, amely annak technikai részleteit rendezi, hogy szerződéskötésnél, banki ügyintézésnél, vagy biztosítási ügyintézésnél miképp is tudjuk majd használni a központi mobilalkalmazás részeként az egyszerűsített azonosítást és a digitális aláírást – értesült az Economx.

A számos törvényt módosító mostani csomag így részben az új szolgáltatások átültetését és egyes korábbi szolgáltatások kivezetését tartalmazza, másrészt pedig az új kódexnek való jogi-technikai megfelelést biztosítja. Magyarországon tehát eldöntött, az igazolvány, az ügyintézés és az aláírás is fokozatosan mobilra költözik.

A digitális állampolgárságról szóló törvény miatt szükségtelenné vált az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény hatályon kívül helyezik. De a közjegyzőkről, vagy az ügyvédekről szóló jogszabályokat is módosítani kell egyes pontokon, és hozzányúlnak a személyes adatok, illetve a lakcímnyilvántartás paragrafusaihoz is.

Így néz majd ki az előzetes regisztráció

A módosítás megteremti a digitális állampolgárság előzetes regisztrációjának feltételeit: a kormányablakokban lehetőség nyílik a polgárok számára személyazonosságuk igazolása mellett a digitális állampolgárság előzetes regisztrációra. Az eljárás lényege, hogy a kormányablakban a polgár a mobiltelefonjának kamerájával az előzetes regisztrációhoz tartozó adatokat olvasható kód formájában megkapja és eltárolhatja azt a későbbi aktiváláshoz.

A járműnyilvántartás számára is lesz „megoldás” hogy a digitális állampolgár azonosítót kezelhesse, hasonlóképp a bűnügyi nyilvántartás és a hatósági erkölcsi bizonyítvány technikai szabályai is módosulnak, de változás lesz az anyakönyvi eljárásokban is.

Érdekes kivétel, a módosítás garanciális okokból kizárja a választási eljárások során, a mobileszközön bemutatható digitális okmány használatát.

Ezek között a rendelkezések pontosítják vagy kiegészítik

a mobiltelefonra költöztetett okmánytárcára,

a digitális állampolgárság nyilvántartásra, mint újonnan létrejövő nyilvántartásra,

a felhasználói profil aktiválására és inaktiválására,

a digitális szolgáltatás biztosítására kötelezett szervezetekre

vonatkozó szabályokat.

Csak a 14 év felettieket illeti meg

A módosítás kimondja, hogy a 2028-ig tartó átmeneti időszakban a felhasználói profil és a digitális állampolgár azonosító a 14 év feletti korosztályt illeti meg.

Ennek oka, hogy a fiatalabb korosztály esetében a változásoknak még nincs olyan jelentősége, mint a felnőtteknél, tekintettel arra, hogy az ügyek, vagy jogviszonyok egy nagy hányadában vagy kizárt a jognyilatkozat tételének lehetősége, vagy pedig az a gyakorlatban ritkábban fordul elő.

A digitális állampolgárság alkalmazás tesztüzeme 2024 nyarán indul, ám első körben nem nyilvános, zárt tesztüzemként – közölte márciusban az Economx érdeklődésére a Miniszterelnöki Kabinetiroda. Ezt követően az állampolgárok számára, a korábbi bejelentésekkel, illetve a digitális államról és digitális szolgáltatások nyújtásáról szóló törvénnyel összhangban, 2024 szeptemberétől lesz elérhető.