Az a leggyorsabb mentő, amelyik oda is ér a beteghez – vallja az Országos Mentőszolgálat. Ennek jegyében úgy szabályt vezetnek be a mentőautóknál – számolt be róla a HVG.

Mostantól az életmentő kocsik megkülönböztető jelzés használata mellett – és a piros lámpáknál is – legfeljebb csak 30 kilométer per órás sebességgel léphetik át az adott útszakaszon megengedett maximális sebességet.

A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy az 50 kilométer per órás sebességkorlátozású útszakaszon legfeljebb 80 kilométer per órával közlekedhet a mentő, maximális körültekintéssel és megkülönböztető jelzés használata mellett. Autópályán pedig 130 kilométer per óra helyett 160 kilométer per órával.

Győrfi Pál szóvivő a lapnak leszögezte, hogy a lépéssel nem a szankcionálás, hanem a balesetmegelőzés a cél.

Melegh Gábor igazságügyi szakértő szerint a sebesség hatványozza a sérülés kockázatát, a helyzet megoldására fordítható időt pedig nagyon lerövidíti. Véleménye szerint a mentő-vezető a sebessége megfelelő megválasztásával lehetőséget ad önmagának és más közlekedőknek ahhoz, hogy elegendő idő legyen az észlelésre, a döntésre és a cselekvésre, hogy biztosított legyen az akadálytalan továbbhaladás.

Az Országos Mentőszolgálat emellett az autósoktól is azt kéri, hogy fokozottan figyeljenek a megkülönböztető jelzést használó járművekre.

Magyarországon évente jelenleg átlagosan 70 súlyos mentőbaleset történik.