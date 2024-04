Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

üzleti konferenciájáról! JEGYVÁSÁRLÁS Szerezze be

jegyét most.

Újságírók sem, de még lakosok, polgármesterek is csak korlátozottan vehettek részt azon a lakossági fórumon, amit Vitályos Eszter kormányszóvivővé előlépett fideszes képviselő hirdetett meg a Pest megyei ügyeleti rendszer átalakításáról – írja a Népszava.

Az ügyeleti pontjuk visszahelyezéséért több hónapja aláírást gyűjtő tahitótfalui civilek közül csak négyen regisztrálhattak a fórumra. A lap szerint mintegy félszázan vettek részt a tájékoztatón, ahova meghívást kapott Tahitótfalu, Szigetmonostor, Pócsmegyer, Kisoroszi, valamint Dunabogdány polgármestere, de nem kapott lehetőséget a részvételre Fülöp Zsolt szentendrei és Leidinger István pomázi polgármester. Ők voltak azok, akik már korábban is tiltakoztak és a térség panaszait elvitték Takács Péter egészségügyért felelős államtitkárhoz.

Szentendre az új ügyeleti rendszerben csaknem 100 ezer lakosnak az ügyeleti pontja, Pomáz pedig több más környékbeli település mellett azért küzd, hogy a városban visszaállítsák a korábbi ügyeleti pontot.

Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója korábbi levelében azt írta: nincs ok aggodalomra. Februárban a szentendrei, pilisvörösvári és dunakeszi ügyeleti ponton 901 beteget láttak el. Úgy vélik, hogy a megye 18 ügyeleti pontján dolgozó háziorvosok megfelelő gyakorlatuk van a gyermekellátásban is. Érden, Vácon, és Cegléden dedikáltan is elérhető a gyermekügyelet.

A szentendrei járásban online kérdőívvel és mobilapplikáción is gyűjtik az ügyelettel kapcsolatos lakossági panaszokat. Ez utóbbiak szerint továbbra nehezen elérhető a 1830-as számon a központi ügyelet, továbbá a szülők szükség esetén a Dunakanyar településeiről egyáltalán nem vagy nagyon hosszú idő alatt jutnak el a területileg kijelölt ügyeleti pontra.

Ezzel szemben a lakossági panaszokat gyűjtő oldalon februárban és márciusban is több olyan bejegyzés volt, amely szerint senki nem fogadta a hívást, vagy felvették és visszahívást ígértek, de arra soha nem került sor. Március 15-e különösen ilyen nap volt. Az egyik panaszos szerint kolléganője március 15-én hívta a 1830-at: „Azt ígérték két órán belül visszahívják… azóta is hívják.