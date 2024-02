Öt pontban vázolta fel a kormány terveit 25. évértékelőjében Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint elsők között kell meglátni a világrend változását, gyorsan alkalmazkodni a megváltozott helyzetekhez és továbbra is ki kell mardni a szankciós és háborús politikából. A gyermekvédelem teljeskörű reformját jelentette be, Orbán Viktor úgy fogalmazott, törvényi szinten kell kiegészíteni azt az alkotmánytól a miniszteri rendeletekig. A kormányfő szót ejtett Novák Katalinról is, mint mondta, távozása bár helyes, de nagy veszteség az ország számára.

A miniszterelnök évértékelője után elemzőkkel vettük górcső alá Orbán Viktor kijelentéseit az economx.hu YouTube csatornáján. Vendégeink: Petschnig Mária Zita és Sebestyén Géza.

