Saud Hamad Ghanem Hamad Al-Shamsi, az Egyesült Arab Emírségek rendkívüli és meghatalmazott nagykövete tegnap Nyíregyházára látogatott, amit a felek udvariassági látogatásként hirdettek meg, de úgy tűnik, egy szimpla városnézésnél jelentősebb eredménnyel zárult ez a diplomáciai esemény.

Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere egyébként az Economx érdeklődésére elárulta, az Emírségek nagykövetsége kereste meg Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye székhelyét, és a diplomata egyébként több magyar településre ellátogat, és ellátogatott már eddig is.

Elsősorban a gazdasági-üzleti kapcsolatok, valamint a turisztikai lehetőségekre kíváncsi

– tudtuk meg.

Kovács Ferenc közölte azt is, hogy előzetesen Nyíregyháza gazdaságfejlesztési programjának prezentációjával készültek, kiemelve az ipari park fejlesztését. Utóbbi azért is kelthette fel az Egyesült Arab Emírségek figyelmét, mert - ahogy arra a polgármester is kitért - Kelet-Magyarországon, de talán az egész országban most Nyíregyházán van ekkora nagyságrendű befektetésre előkészített terület.

Az eddigi 130 hektár mellé 640 hektárt vásároltak, folyamatban a közmű kiépítése, az infrastrukturális fejlesztések első üteme pedig márciusig megvalósul.

Ezek a területek száz százalékban önkormányzati tulajdonban vannak, megállapodás esetén azonnal lehet indítani a beruházásokat az ipari parkban - hangsúlyozta Kovács Ferenc

Ugyanakkor a nagykövettel most nem konkrét nyíregyházi beruházásokról egyeztettek. A találkozó lényegi megállapodása sokkal inkább a kereskedelmi-üzleti kapcsolatokat érintette, így például azt,

hogyan tudnak a helyi, vármegyei magyar cégek piachoz jutni az Emirátusokban,

milyen feltételeknek kell megfelelni ehhez. Kovács Ferenc elmondása szerint elsőkörben az élelmiszeripari cégek számolhatnak ezzel a lehetősséggel.

Abban is megállapodtak, hogy szeptemberben folytatják a tárgyalásokat. Akkor már a nagykövet és a város is konkrétumokkal, lehetséges tárgyalási témákkal ülnek asztalhoz, és a második egyeztetési körben már részt vesznek a térség gazdasági szereplői is

– vázolta fel a terveket Kovács Ferenc.

Hogy mekkora üzleti potenciált rejthet az Egyesült Arab Emírségek hazánk települései számára, arra jó példa a Budapestre tervezett, Maxi Dubajként elhíresült új városnegyed, amely kapcsán 15 évre szóló kontraktust kötött a magyar kormány az Emírségekkel. A kormányzat legalább 800 millió euró (304 milliárd forint) becsült összeg erejéig biztosít forrásokat az ötmilliárd euró értékű városfejlesztési projekthez.