Szlovákia továbbra is fenntartja az egy hónappal ezelőtt bevezetett ellenőrzéseket a haszonállatok egy részét sújtó száj- és körömfájás betegséggel összefüggésben a magyar és az osztrák határon – számolt be a pozsonyi kormány mai ülésén hozott döntésről a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.

A határellenőrzések ideiglenes megújításáról április 7-én hozott először döntést a szlovák kormány, ennek az intézkedésnek a hatálya eredetileg május 8-án járt volna le, a mostani hosszabbítás június 7-ig terjesztette ki az ellenőrzések időpontját.

A javaslatot előterjesztő belügyi tárca az intézkedés meghosszabbítását azzal indokolta, hogy a száj- és körömfájás betegség terjedésének veszélye továbbra is fennáll, így az intézkedés kiterjesztése is indokolt.

Az ideiglenes határellenőrzés időtartama alatt a szlovák belügyminisztérium folyamatában dönt majd azokról a határátkelőkről, amelyeken átmenetileg felfüggeszthetik például a motoros gépjárművek áthaladásának lehetőségét. Ennek célja, hogy az ilyen jellegű forgalom a fertőtlenítést lehetővé tevő határátkelőkre korlátozódjon.

Ezek az intézkedések nem érintik majd az úgynevezett zöldhatárt", vagyis a hivatalos határátkelőkön kívüli gyalogos és kerékpáros turistaforgalmat.