Megmutatták a Yugo prototípusát, amelyről még az év elején derült ki, hogy visszatér. Az újjászülető háromajtós ferdehátú kisautó legfontosabb célja, hogy minél olcsóbb legyen – írta meg az autónavigátor.

Február végén már beharangozták a Yugo visszatérését, de akkor semmi konkrétum nem került elő egy rajzon kívül. A Darko Marčeta és a Prof. Dr. Aleksandar Bjelić nevével fémjelzett Yugo most még csupán egy kicsinyített, mozgásra nem képes prototípus, de állítólag a 2027-es belgrádi expón már a valódi darab fog bemutatkozni.

Miután a 2008-ig gyártott háromajtós kisautót egy harmadik féltől származó platformra építették, most is így történik, és a belső égésű motort is külsős beszállítótól akarják beszerezni. Az új Yugo manuális és automata váltóval készül, de elektromos verzióban is gondokodnak. Több részletet szeptember 15-re ígértek, sőt akkor a sportváltozatot is megmutatják.

Az eredeti Yugo-t a Zastava gyártotta, amely évtizedekkel ezelőtt csődbe is ment.

A Zastava 1980-tól kezdte el gyártani a Yugot, melyet a cég kragujeveci telephelyén szereltek össze, de alkatrészei több jugoszláv tagállamból származtak. A Yugo egy háromajtós hatchback, ami öt ember szállítására is alkalmas volt. A modellt a Fiat 127-es licence alapján alkották meg. Elsősorban a keleti blokkban értékesítették, de eljutott az Egyesült Királyságba és az Amerikai Egyesült Államokba is. A Jugoszláv háború kitörésével elkezdett akadozni a gyártás és szankciók miatt az import is leállt. A kétezres évek elején a modellt megújították. Ennek ellenére 2008-ban végleg leállították a gyártást.