A pályázóknak a kiírás szerint a területen található 130 hektáros ipari terület komplex vizsgálatát is kell végezniük.

Az Építész Fórum cikke szerint a tanulmány célja, hogy a terület jelentős átalakítás nélkül is hasznosítható legyen ipari parkként, az ehhez szükséges felmérési, tervezési, jogi, hasznosítási és átalakítani feladatokat a pályázóknak rendszerbe kell foglalnia, továbbá azokra üzemeltetési, ipari, jogi és építészeti koncepciót is kell javasolni azok hasznosítási céljaira. Mindezekhez pedig a közbeszerzés szerint egy költség- és ütemtervvel is rendelkezni kell.

Hangsúlyos része kell legyen a tanulmánynak az építészei koncepció kidolgozása, ami során az ipari hasznosítási koncepcióra építve, a jelenlegi fejlesztési tervek is ipari tevékenységek figyelembevételével, a pályázóknak egy funkció-mixet kell összeállítaniuk.

Ennek tartalmaznia kell a várost és az ipari parkot egyaránt célzó szolgáltatásokat, kulturális és rekreációs funkciókat, valamint közlekedési és tömegközlekedési lehetőségeket is.

Ezeken felül az építészeti feladatokhoz tartozik a telepítési helyszínrajzok, az építésjogi lehetőségek, a telekkiosztás, valamint a funkcióvizsgálatok elkészítése, továbbá egy energetikai koncepció megalkotása is, a kiírásnak megfelelően.

A kiírók elvárják, hogy a pályázók egy benchmark elemzéssel hasonló iparterületek revitalizációjának ipartörténetét is kivizsgálják.