A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) nemrég azt közölte, hogy a kormány leszorította a kétszámjegyű háborús inflációt, ezért júliustól vége a családok vásárlásait támogató, kötelező akciózásnak. Sok elemző attól tartott, hogy mivel a szabályozott körbe a korábbi árstopos termékek is beletartoztak, amiket beszerzési áron, illetve akciózva kellett eddig értékesíteni – az intézkedés megszűnésével ezek árai is emelkednek.

Így fokozatosan drágább lesz a

kristálycukor

búzafinomliszt (BL 55)

finomított napraforgó-étolaj

házi sertéscomb

csirkemell, csirke far-hát, csirkehát, csirkefar, csirkeszárnyvég

2,8 százalék zsírtartalmú UHT tehéntej

tyúktojás

étkezési burgonya (kivéve újburgonya) is.

A szakértői pesszimizmust a kiskereskedelmi üzletpolitika lehetséges változása táplálta. Éppen ezért fontos, hogy továbbra is van olyan bolthálózat, ahol maradnak az eddigi akciók.

A vásárlók érdekében maradnak a kedvezményes élelmiszerárak és az akciók a Lidl Magyarország áruházaiban. Bár a Nemzetgazdasági Minisztérium határozatának értelmében július 1-től a hazai áruházláncoknak már nem kötelező hatóságilag az árengedmények alkalmazása, a piacvezető kiskereskedelmi áruházlánc folytatja az árak “befagyasztását” és tartós árcsökkentési programjának keretében újabb 100 termékét kínálja kedvezményesen. A vállalat számára kiemelten fontos, hogy az élelmiszereket - köztük a magyar termelőktől és beszállítóktól származó, illetve sajátmárkás termékeket – a lehető legjobb áron kínálja a vásárlói számára

– közölte portálunkkal a Lidl.

Megtudtuk, hogy az áruházlánc tovább folytatja akciós üzletpolitikáját, és noha a kötelező akciók megszűntek, az akciós termékek száma a jövőben sem fog csökkenni. A vállalat folyamatosan figyelemmel kíséri a vásárlói igényeket és minden esetben arra reagálva dönt arról, hogy hétről hétre mely árucikkekhez juthatnak hozzá olcsóbban a vásárlók.

Az áruházlánc a hatóságilag kötelező akciók idején is többet adott, és az előírt 15 százalék helyett akár 50 százalékos kedvezményeket is biztosított vásárlóinak. Májusban már 700 termék volt tartósan olcsóbb az előző év azonos időszakához képest.

Ráadásul most újabb 100 árucikk, közte felvágottak, friss húsok, pékáruk, kávék, csokoládék és ostyák, valamint a nyári hónapokban különösen népszerű grilltermékek ára csökken tartósan. Így például kevesebbet kell majd fizetnünk a Hazánk Kincsei nemespenészes szalámiért, a Dulano light bécsi virsliért, a klasszikus ciabattáért, az epres fánkért vagy éppen az Alesto diákcsemegéért. A kedvezmények mértéke pedig akár a 33 százalékot is elérheti - közölték.

Az áruházlánc a jövőben is nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a vásárlók a lehető legjobb árakon intézhessék a bevásárlást. Arról is tájékoztattak, hogy rendkívül népszerűek a hétről hétre megújuló akciók, vagy a rendszeresen elérhető XXL kiszerelésű termékek, amelyek kilogrammra vetített ára kedvezőbb a normál kiszerelésű termékekhez képest. Szintén megtalálhatók a kínálatban a „Szuper ár”-as termékek, csak úgy, mint az „Őrületes Lidl ár” táblával jelzett árucikkek. Tovább spórolhatnak a vásárlók az együtt olcsóbb akciókkal is, amikor több termék megvásárlása esetén (például kettőt fizet, hármat vihet) juthatnak különféle kedvezményekhez. Mindezeken túl az egészségtudatos táplálkozás támogatására minden pénteken 15 százalék kedvezményt biztosít a friss halak árából.

A Lidl Magyarország közel három évvel ezelőtt vezette be digitális hűségprogramját, a Lidl Plust, mely a kezdetek óta rendkívül népszerű, és ma már a vásárlók több mint 40 százaléka használja. Az áruházlánc a tartósan alacsony árak és a hétről hétre megújuló akciók mellett a Lidl Plus hűségprogramja keretében még több akciót kínál vásárlóinak. A felhasználók számára a különféle ajánlatokban szereplő kedvezmények automatikusan levonásra kerülnek a kasszánál, míg az egyedi kuponok aktiválásával szintén jelentős összeg megspórolható.

A családok érdekében tehát nemcsak a korábbi hatósági árengedményeket tartja meg a Lidl, hanem szezonális akciókkal is készülnek. Arról tájékoztatták az Economxot, hogy útjára indult a "Nyári Kuponeső" is, amely során a heti kuponok és ajánlatok mellett minden nap egy virtuális ajándékdobozt lehet kinyitni, és doboz tartalma a megnyitás után automatikusan megjelenik az applikáció Kuponjaim szekciójában. A kupon a következő vásárlás során, 2 napon belül használható fel.

