Lázár János építési és közlekedési miniszter támogatja a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetőjének azt a ma előhozott kezdeményezését, hogy ingyen lehessen kutyát és biciklit szállítani a MÁV és a Volán járatain is, ahogy az a BKK-nál is érvénybe lép januártól.

A fideszes tárcavezető pénteken közösségi oldalán azt írta, a feladatot ki is adta Hegyi Zsoltnak, a MÁV-csoport vezérigazgatójának és jövő hétre várja a technikai megvalósítás tervét és ütemezését.

Szentkirályi Alexandra is pénteken tudatta, levelet írt Lázár Jánosnak, hogy a MÁV és a Volán járatain is ingyen lehessen biciklit és kutyát szállítani, kiterjesztve ezt a díjmentesen, illetve az álláskeresők bérletével utazókra is.

„Támogatom a fővárosi Fidesz kezdeményezését! A MÁV-csoporttal megcsináljuk”

– lelkendezett Lázár János, reagálva a volt kormányszóvivő ötletére.