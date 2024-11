A MÁV eltüntette a vonatok késési adatait az oldaláról, szeptembertől pedig egyáltalán nem is közöl ilyesféle adatokat az emberekkel – számol be új Facebook-posztjában Vitézy Dávid, aki egyben Lázár Jánosnak is odaszúrt egyet. A Podmaniczky Mozgalom vezetője úgy folytatta, állítólag lesz egy havi riport a késésekről, de ott összevonják és átlagolják a késéseket és a pontos indulásokat, így az adatok „kozmetikázva” jutnak el majd az utasokhoz.

Úgy tűnik, Lázár János leszólt, hogy nem akar többet hallani a vonatok késéséről, mert egy hónapnyi kínos hallgatás után ma már büszkén be is jelentette a MÁV: többé nem publikálják a részletes késési adatokat – biztos ismét annyit késtek az InterCity-k, hogy újabb negatív rekord dőlt meg

– írta a közlekedési szakember.

Vitézy emlékeztetett arra, hogy Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a parlamentben még méltatta Lázár János közlekedésért felelős miniszter MÁV-val elért eredményeit és teljesítményét, de a volt főpolgármester-jelölt szerint az adatok eltitkolása az egyetlen eredmény, amit jelenleg fel tud mutatni a vállalat.

A Fővárosi Közgyűlés tagja azt is kifejtette, hogy a „havi riport”, amit a törölt adatok helyett vezetnek majd be, összemossa a vidéki és a jóval pontosabb elővárosi vonatok késési adatait, így remekül lehet majd kozmetikázni az eredményeket és nem tűnik majd fel, hogy mennyit késnek az InterCity-k adott esetben.

„Ügyes”. Erről szólt tehát a „módszertani felülvizsgálat”, amit a MÁV szóvivője („vezérigazgatója”) bejelentett három hete

– jegyezte meg Vitézy.

Később mégis visszatöltötte az eltűnt adatokat a MÁV

Utólag egy frissítés keretében azt írta, hogy posztja hatására a régebbi adatok visszakerültek a rendszerbe, ám

úgy tartja, ez mit sem változtat a tényeken és problémákon: a vonatok egyre többet késnek; és szeptembertől kezdődően, továbbá a jövőre nézve nem közölnek részletes menetrendszerűségi adatokat.

Egyébiránt Vitézy Dávid képernyőfotókkal is alátámasztotta eredeti bejegyzésének tartalmát.