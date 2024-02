Novák Katalin ma délutáni lemondását követően magyar jogrend szerint ideiglenesen Kövér László veszi át a köztársasági elnöki címet. A megbízott elnök címet legfeljebb 30 napig tölti majd be mint az Országgyűlés elnöke, ezalatt új köztársasági elnököt választ a parlament.

Egyetlen alkalommal történt eddig hasonló a magyar demokrácia történetében: a köztársasági elnök idő előtti lemondása miatt ideiglenesen a Tisztelt Ház elnöke veszi át a szereppel járó feladatokat.

A rendszerváltoztatás egyik megegyezése értelmében a parlament választotta meg az első magyar államfőt Göncz Árpád, az SZDSZ által támogatott jelölt személyében. Akkoriban még nem volt egyértelmű, hogy hosszútávon is így marad, a közvetlen köztársasági elnöki választással kapcsolatban népszavazást is kiírtak, ám a referendum az alacsony részvétel miatt érvénytelennek minősült.

A köztársasági elnöknek így a parlament kétharmadának bizalmát kell azóta is élveznie ahhoz, hogy megválasszák. Göncz Árpád tíz évig tartó elnöklését követően 2000-2005 között Mádl Ferenc, majd a civil jelölt, Sólyom László tölthette be a legmagasabb közjogi méltóság hivatalát. Őt 2010-ben váltotta Schmitt Pál, aki plágiumbotránya miatt két évvel megválasztását követően lemondott. Az akkori gyakorlat lesz érvényes a következő napokban is, azaz az Országgyűlés elnöke, Kövér László tölti be maximum 30 napon át a köztársasági elnöki posztot – adott rövid történeti áttekintést a Dívány.