Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

üzleti konferenciájáról! JEGYVÁSÁRLÁS Szerezze be

jegyét most.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája rendszeres segítséget kap az Interpol Nemzetközi Gyermek-szexuális Kizsákmányolás adatbázistól, továbbá külföldi társhatóságoktól abban, hogy a darkweben megjelent pedofil felvételeket megosztó elkövetőket elfogják. A most letartóztatott 37 éves férfit is így azonosították be, január végén még ismeretlen személyekként kezelték őket.

Kiderítették a nyomozók továbbá azt is, hogy ugyanez a személy évekkel ezelőtt csecsemőkről készült szexuális tartalmú felvételeket is letöltött.

A kibernyomozók február 20-án fogták el a Komárom-Esztergom vármegyei férfit, a kutatás során számítástechnikai eszközeit és adathordozóit is lefoglalták, rajtuk számos gyermekpornográf tartalmú felvétellel – írja a police.hu.

Ezek elemzésével azonosították be a 37 éves férfi társát, egy 42 éves budapesti férfit, aki rendszeresen szexuálisan abuzálta kiskorú gyermekét, az erről készített felvételeket pedig megosztotta társával.

A budapesti elkövetőt február 23-án fogták el, majd nála is házkutatást tartottak és minden, az ügy szempontjából lényeges eszközt és tárgyat lefoglaltak.

A 37 éves férfit gyermekpornográfiával, míg a 42 éves férfit gyermekpornográfiával és szexuális erőszakkal gyanúsították meg. Az Esztergomi Járásbíróság azóta már elrendelte letartóztatásukat.

Az érintett gyermeket nem kellett a családjából kiemelni, mivel az édesanyjánál biztonságban van, ugyanakkor a rendőrség értesítette a gyámhatóságot a szükséges intézkedések megtétele céljából.