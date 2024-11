Szeles, csapadékos időjárás váltja fel a ködöt és a véget nem érni látszó anticiklont. Ez a nedvesebb légtömeg szerdán ér el bennünket, és eleinte javarészt ez még eső lesz, később viszont a Dunántúlon átfedésbe kerülhet a hullámzó hidegfront hátoldalán bezúduló fagyos legtömeggel. Így ezen a tájon főként havas eső és havazás is előfordulhat.

Az Időkép szerint azonban csak kevés helyen, a hegycsúcsokon maradhat meg a hó. Már ha egyáltalán, ugyanis a pénteken virradóra megérkező ciklon, amely a mediterrán térség felől látogat el hozzánk, igen bizonytalan pályát rajzol egyelőre, ezért a modellek is rendesen szórnak, ám az ország jelentős hányadán jó eséllyel lehullhat, akár síkvidéken is, az első hó. De nagyrészt el is olvad.

Egyes számítások alapján tőlünk délre haladhat el a ciklon középpontja, ha pedig ez így alakul, akkor északon és északkeleten csak kevés, délen viszont kiadós mennyiség hullana, ugyanakkor olyan is előfordulhat, hogy nagyjából a déli és a keleti határ mentén vonul át, így viszont mindenütt kiadós havazás lenne.