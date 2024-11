Pénteken megnyílt Budapesten a Városháza Téli Élménypark és Karácsonyi Vásár, ahol korcsolyapálya, karácsonyi finomságok és különféle programok is várják az érdeklődőket február 2-ig. A karácsonyi programsorozat arról is szól, hogy a város szívében újra és újra egyesítjük a várost és városlakókat olyan közös programokkal, amelyeken mindenki jól érezheti magát – hangsúlyozta Karácsony Gergely főpolgármester az esemény megnyitóján.

Hívok mindenkit, hogy jöjjön vásárolni, korcsolyázni vagy csak sétálni, gyönyörködni a fényekben és a Városháza udvarában – mondta Karácsony Gergely, hozzátéve: december elsején, az első adventi vasárnapon közös gyertyagyújtással is készülnek.

Faix Csaba, a Budapest Brand Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy idén is jégfolyosóval egybekötött korcsolyapálya kínál különleges élményt a látogatóknak. Felidézte, hogy 1873. november 17-én fogadta el a közgyűlés Pest, Buda és Óbuda egyesítését.

Így a hétvégén nemcsak a karácsonyi vásár várja a látogatókat, hanem a főváros egyesítésének 150. évfordulója alkalmából tavaly indult ünnepségsorozat zárórendezvényét is ekkor tartják.

Szombaton a Merlin Színházban Budapestről szóló 'Quiznight' várja a közönséget és 17 órától indul a bulivillamos, amelyen LavaLava Dj zenél majd.

a Merlin Színházban Budapestről szóló 'Quiznight' várja a közönséget és 17 órától indul a bulivillamos, amelyen LavaLava Dj zenél majd. Vasárnap szintén a Merlinben Szűcs Krisztián és az akusztik duó, valamint a Szilárd piano projekt ad koncertet.

Gál Dávid, a Baptista Szeretetszolgálat ügyvezető főigazgatója elmondta, hogy a Szeretetszolgálat cipősdoboz-akciója ebben az évben is kitelepül a Városháza parkba. Idén is várják a hátrányos helyzetű vagy nehéz körülmények között élő gyerekek részére a cipősdobozba csomagolt hasznos és kedves ajándéktárgyakat, játékokat, édességeket.

December 6-án délután a Városháza parkba a gyerekekhez ellátogat a Mikulás, akivel a legkisebbek fotózkodhatnak is. A Deák Ferenc téri karácsonyi vásárban és a Városháza parkban olyan szezonális finomságok várják a látogatókat, mint a kürtőskalács, forralt bor, de kapható street food és lángos is.

Szintén a Deák Ferenc téren minőségi, hazai, kézzel készített termékek kaphatók, míg a kézműves standoknál kézzel készült egyedi portékák: kerámiák, bőrből készült tárgyak, mézeskalácsok, különleges karácsonyfadíszek és még számos egyedi dísztárgy közül lehet válogatni.