Már több mint egy hete tombol az extrém meleg időjárás Magyarországon, és a következő napokban sem fog véget érni. Ilyenkor értelemszerűen több szempontból is érdemes elővigyázatosnak lenni, különösen azoknak, akik gyógyszereket szednek.

A Dívány gyűjtése szerint a szívbetegségek kezelésére szolgáló bétablokkolók miatt a bőrünk vérállátása csökkenhet, emiatt pedig a hőérzetünk csökkentett lehet. A vérnyomáscsökkentő tabletták szélsőséges esetben akár kiszáradást is okozhatnak.

Szintén megzavarhatják a hőháztartást és így a test hűtő mechanizmusait bizonyos antidepresszánsok, továbbá csökkentik a folyadék- és nátriumszintet az olyan vény nélkül kapható fájdalomcsillapítók, mint például az aszpirin.

Fontos figyelembe venni a lap szerint azt is, hogy az allergiások által használt autoinjektorok is meghibásodhatnak a hőségben, továbbá az inhalált gyógyszerek csomagolása akár fel is robbanhat, amennyiben nagy melegnek és közvetlen napsütésnek van kitéve.

A szakértői vélemény szerint a hőség és a gyógyszerek együttesen szédüléshez és eleséshez vezethetnek, ezt a veszélyt pedig tovább növelheti, ha alkoholos italt fogyasztunk.

A fentiekre tekintettel a lap szerint érdemes lehet a gyógyszerekre szorulóknak áttanulmányozni a mellékhatások listáját vagy egyeztetni róluk az orvosukkal és gyógyszerészükkel, valamint megfelelően tárolni a gyógyszereket utazáskor.