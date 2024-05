A magyarországi vegetáció már május közepi-végi állapotban jár, így az aranyat érő májusi esőkre is egyre nagyobb szükség lenne. Az elmúlt napokban az ország délnyugati harmadán hullott kielégítő mennyiség, ami számottevően megöntözte a földeket, az ország többi részén azonban nedvességhiány a jellemző.

A héten főként kedden és szerdán van kilátás többfelé esőre, záporokra, zivatarokra, így várhatóan a most szárazabb területeken is többfelé enyhül majd a csapadékhiány

– írja a met.hu.

A HungroMet előrejelzés szerint kedden a napos periódusok mellett erőteljes gomolyfelhő-képződés várható, így napközben erősen felhős, sőt akár borult időszakokra is számítani kell.

Délutánig döntően az ország északkeleti harmadán, majd délutántól délnyugat felől is egyre több helyen várható zápor, helyenként zivatar.

Ma a délnyugati, holnap napközben a nyugati szél lesz élénk, olykor erős. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 21 és 27 fok között várható, de az Északi-középhegység északi oldalán néhány fokkal hűvösebb is lehet. Késő este 14 és 21 fok között alakul a hőmérséklet.

Szerdán még sok felhő lesz felettünk, és továbbra is többfelé várható eső, zápor, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Egy-egy helyen hevesebb zivatar sem kizárt. Az északi-északkeleti szél többfelé élénk, nyugaton erős lesz, a zivatarokat azonban viharos széllökések is kísérhetik. A csúcshőmérséklet 16 és 25 fok között alakul, északnyugaton mérhetjük a legalacsonyabb, délkeleten a legmagasabb értékeket.



Csütörtökön az ország nagyobb részén már több órára kisüt a nap, de az Alföldön még lehetnek erősebben felhős körzetek. A délkeleti és a keleti határhoz közeli tájakon elszórtan egy-egy zápor, esetleg gyenge zivatar is kialakulhat. Élénk, erős lesz az északi-északkeleti szél. A hajnal helyenként hűvös lesz, napközben pedig 20 és 25 fok közé melegszik a levegő – olvasható az idokep.hu oldalán.