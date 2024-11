Bár a meteorológiai prognózisokban mindig van némi bizonytalanság, az aktuális előrejelzések szerint november 22-én, pénteken akár nagyobb mennyiségű hó is hullhat Budapesten. Legnagyobb eséllyel az ország északkeleti, északi felében várható havazás, amelyből akár jelentősebb mennyiségű vizes hóréteg is kialakulhat – írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán. Hozzátették, a jelenlegi modellfuttatások alapján már csütörtökön az esti órákban elérheti a nyugati határt az érkező ciklon melegfronti csapadékzónája.

Főleg csütörtök éjszaka és péntek délelőtt sokfelé várható csapadék, amely délutánra a keleti, délkeleti részekre korlátozódik.

A Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Közművek azt kéri a fővárosi autósoktól, hogy kizárólag jó műszaki állapotban lévő, téli gumival felszerelt járművekkel induljanak útnak, de ha tehetik, inkább válasszák a közösségi közlekedést egy-két napig. Hozzáteszik, az FKF Köztisztasági Divízió 55 célgéppel készül a síkosságmentesítési feladatokra.

Budapest útjait az FKF a rendeletben meghatározott szigorú prioritási sorrendben takarítja:

először a hidakat, felüljárókat, az autópályákat és a fő közlekedési utak fővárosi bevezető szakaszait,

fővárosi bevezető szakaszait, majd az autóbuszvonalak hegyvidéki szakaszait és egyéb közösségi közlekedési útvonalakat,

és egyéb közösségi közlekedési útvonalakat, ezt követően pedig a kórházakhoz, rendelőintézetekhez , a lakossági ellátást biztosító logisztikai bázisokhoz vezető utak következnek.

, a lakossági ellátást biztosító logisztikai bázisokhoz vezető utak következnek. A mellékútvonal-hálózaton, beleértve a budai hegyvidéki mellékutakat is, csak a főutak rendbetétele után kezdődhet meg a munkavégzés.

Az FKF hangsúlyosan felhívja a gépjárműhasználók figyelmét a járművek kifogástalan műszaki állapotának és téli gumival való felszereltségének szükségességére, hiszen az elakadt, megcsúszott, vagy mozgásképtelenné vált személygépkocsik gyakran megnehezítik a BKK autóbuszainak menetrend szerinti közlekedését, sőt magát az utak síkosságmentesítését is ellehetetlenítik.

Az FKF a minél gördülékenyebb hóeltakarítás érdekében kéri az autósokat, hogy vigyázzanak a városban dolgozó, közfeladatot végző munkatársaikra, az autósok vezetés közben ne előzzék meg a síkosságmentesítésben, hóeltakarításban résztvevő járműveket, hiszen a munkagépek mögött értelemszerűen tisztább az útburkolat, jobbak az útviszonyok.

A fővárosban a síkosságmentesítés és a hóeltakarítás többszereplős feladat.

Az ingatlanok előtti járdák síkosságmentesítése az ingatlanok tulajdonosainak, üzemeltetőinek kötelessége, társasházak esetében a lakóközösségnek kell gondoskodnia az épület előtti járdaszakasz takarításáról.

Több ezer háztartás maradt áram nélkül, és a vonatközlekedés is akadozott a havazás miatt Székelyföldön.

Gyergyószéken és Balánbányán több ezer háztartás maradt áram nélkül, és a vasúti közlekedés is akadozott csütörtökön Székelyföldön az éjszakai havazás miatt. Az idei tél első nagyobb havazása az egész Székelyföldet és Erdély más megyéit is érintette, a hóréteg vastagsága egyes helyeken a 20 centimétert is eléri.

Hargitafürdőn tíz centiméteres volt a hóréteg vastagsága. Hó borítja Kovászna és Brassó megye útjait is. Beszterce-Naszód megyében is téliesek az útviszonyok, az Erdélyből Moldvába vezető hágókon 20 centiméteres a hóréteg – írta az Agerpres hírügynökség. Szeben megyében az erős szél miatt és a hó súlya alatt megrogyott fák az úttestre dőltek.

A havazás egyes helyeken a vasúti közlekedésre is kihatott.

A román vasúttársaság (CFR) Brassó, Jászvásár (Iasi) és Bukarest regionális igazgatóságainak több vonalán számos vonat vesztegelni kényszerült, míg el nem hárították az akadályt. Maroshévíz és Galócás között is szünetelt a vonatközlekedés.

A román meteorológiai szolgálat (ANM) péntekre sűrű havazás és hóvihar miatt harmadfokú riasztást adott ki hét megye hegyvidékeire, míg a többi térségben első- és másodfokú riasztás van érvényben.