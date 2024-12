Egy nappal azután, hogy a nyomozási bíró szombaton elrendelte a Till Tamás meggyilkolásával gyanúsított F. János letartóztatását, vasárnap este 19:40-kor összehívták az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságát. A kiszivárgott javaslatot a KDNP-s Vejkey Imre nyújtotta be, összesen három paragrafusból áll, ebből a harmadik az, hogy már január 1-jén életbe is lép.

December 16-án, hétfő reggel 8.30-ra össze is hívták az igazságügyi bizottságot, melynek tagjai már dönthetnek is a kivételes, gyorsított eljárásról, tehát még az ünnepek előtt el is fogadhatja a javaslatot parlament.

A tervezet zéró toleranciát hirdet a minősített emberölés eseteivel szemben, és tartalmazza azt, hogy „az életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető bűncselekmények – függetlenül attól, hogy azokat felnőttkorúak vagy fiatalkorúak követték el – soha nem évülnek el.” A hvg.hu birtokába került módosítás szerint a fiatalkorúakra kiszabható szabadságvesztést taglaló fejezetben az elévülési időt egyszerűen kiveszik a jelenleg hatályos törvényből.

Sokkoló elévülés

A módosítás apropóját a 2000. május 28-án, 11 éves korában eltűnt Till Tamás tragikus esete szolgáltatja, akinek idén augusztus 1-jén találta meg a földi maradványait a rendőrség. A ma már Budapesten élő férfit előbb elengedték, végül december 12-én mégis körözést adtak ki ellene, és még aznap elfogták, mert az ügyészség álláspontja szerint mégsem évült el a Till Tamás sérelmére elkövetett emberölés.

Ezután került a bíróságra az ügye, ahol Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája elrendelte a gyilkossággal vádolt F. János letartóztatását.

Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője a Facebook-oldalán közölte, hogy törvénymódosítást kezdeményez a kormánypárt, hogy a jövőben ne évülhessenek el a Till Tamás meggyilkolásához hasonló bűntettek.