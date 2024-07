Ez bukásra van ítélve

A kormány a gyermekvédelmi szakemberek kifogástalan életvitelét vizsgálva a szakemberekkel egy háztartásban élők bizonyos adataira is kíváncsi. Aki ellenáll, annak a hozzátartozóját elbocsátják az állásából – írja a 24.hu.

Öt hónap telt el azóta, hogy február elején kirobbant a kegyelmi ügy, azzal együtt pedig ismét országos nyilvánosságot kapott a bicskei pedofilbotrány. Novák Katalin azóta sem hajlandó beszélni arról, hogy miért adott elnöki kegyelemet K. Endrének, a pedofilsegítő egykori igazgatóhelyettesnek, de hogy súlyos hibát követett el, azt nemcsak az igazolja, hogy államfőként belebukott az ügybe, hanem az is, hogy a kormány azóta is hangzatos bejelentésekkel kísérve dolgozik a gyermekvédelmi rendszer újraformálásán.

Jön az új alkalmassági vizsga

Az már korábban eldőlt, hogy a gyermekvédelemben dolgozóknak átfogó alkalmassági vizsgán kell átesniük, és aki ezen nem felel meg, az sem gyermekvédelmi szakemberként, sem nevelőszülőként nem vállalhat munkát a jövőben.

A gyermekvédelmi intézmények vezető beosztású munkavállalóinak kétévente pszichológiai alkalmasságin kell átesniük, és egy ötszáz kérdésből álló tesztet is ki kellett tölteniük a tavasszal, amiben egyebek mellett arra is kíváncsi volt a Belügyminisztérium és az átvilágítást végző Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ), hogy fél-e valaki a sötétben, esetleg felcsapna-e könyvtárosnak vagy vadásznak. Ezt követően klinikai szakpszichológus is beszélt a tesztelőkkel, akiknek olyan kérdésekre kellett felelniük, hogy hetero- vagy homoszexuálisak, töltöttek-e le már életükben pedofil tartalmú videókat, illetve volt-e dolguk korábban abúzussal.

Ezeken kívül van egy teszt, ami nemcsak a vezetőket, hanem mindenki mást is érint, akik a gyermekvédelemben akarnak dolgozni idehaza.

Ez a kérdéssor a munkavállalók kifogástalan életvitelét hivatott felmérni, és olyan magánjellegű kérdéseket is a kitöltőnek szegez, mint például hogy

mi a családi állapota,

kivel él együtt és mióta,

milyen jelentősebb (300 ezer forint feletti) értékű vagyontárgyak vannak a birtokában,

van-e hitele, és ha igen, mekkora,

fogyaszt-e alkoholt, volt-e már elvonón,

van-e káros szenvedélye (a dohányzáson kívül, a jelek szerint abban nem lát problémát a Belügyminisztérium),

és milyen rendszerességgel látogat szórakozóhelyeket.

Az sejthető volt, hogy a bicskei eset után bizalmatlan lesz a kormányzat a gyermekvédelemben dolgozókkal szemben, sőt, a közvetlen környezetükre is. Az pedig a június 20-ai Magyar Közlönyből derült ki, milyen következményekkel jár, ha valaki nem hajlandó alávetni magát vagy a hozzátartozóját ennek kérdéssornak.

Súlyos erkölcsi dilemmákkal küzdök, hiszen munkáltatóként nekem kellene megkérnem ezt a vizsgálatot, és bekérnem az adatlapokat

– magyarázta a Pest vármegyei intézmény vezetője.

Ez bukásra van ítélve

A lapnak nyilatkozó szerint ezek látszatintézkedések, melyeknek nem az a célja, hogy sok embert kiszűrjenek, ami egyébként sem lehetséges, mert akkor összeomlana az ágazat. Az intézményvezető adatai szerint mintegy 13 ezer ember átvizsgálását kell abszolválni az év végéig, ami tetemes mennyiségű pénz és apparátus nélkül nem lehetséges.

Egyébként is gyermekvédelmi munkára már most is alig akad jelentkező. A gyermekvédelmi intézmények vezetői most a végrehajtási rendeletet várják, ami a hatóságoknak megadja a felhatalmazást a vizsgálat elrendelésére. Ez bármelyik nap megjelenhet a Magyar Közlönyben. Ezzel együtt a lapnak nyilatkozó igazgató még bízik abban, hogy a kormány számára is világossá válik: az intézkedés bukásra van ítélve, és ezért inkább visszavonja azt.