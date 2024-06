Galkó Balázs egy hete egy kerti baleset következtében eltörte a karját. A színművész próbál pozitív maradni, ám az egészségi állapota és a továbbra is kilátástalan anyagi helyzete ezt jelentősen megnehezíti. Sérülése pedig még a hétköznapi életében is komoly gondokat okoz.

A színész korábban egy közös képviselettel foglalkozó cégnél kapott állást, ahol a feladatai közé tartozik az is, hogy leveleket kézbesít. „Szerencsére ezt a munkát továbbra is tudom végezni, felakasztom a vállamra a táskámat és bedobálom a leveleket a ládákba, közben pedig azzal szórakoztatom magamat, hogy verseket mondok” – mondta a Blikknek Galkó Balázs, aki továbbra is anyagi nehézségekkel küzd a 120 ezres nyugdíja miatt.

A művésznek súlyos anyagi problémái vannak annak ellenére is, hogy dolgozik. Mivel a színházban nincs munka a nyári időszakban, ezért az onnan származó bevétele teljesen kiesik, így a nyugdíjából, illetve a kézbesítői fizetéséből kell megélnie. Nagyjából háromszor ennyi pénzre lenne szüksége ahhoz, hogy mindent biztosítani tudjon saját maga és a családja számára.

Galkó Balázs keresi a lehetőségeket, például nem rég felhívta az egyik régi barátját, hogy szeretne fellépni a nyári időszakban Kapolcson, ám bizonyos okok miatt sajnos ő nem tudott segíteni neki. „Így nem maradt más lehetőségem, mint összehúzni magamat.”