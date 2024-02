ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* ÉRDEKEL *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

A kiállítást a földkerekségen már több, mint 20 millióan látták: New Yorkban, Londonban, Berlinben, Szöulban és más metropoliszokban is százezreket nyűgözött le Vincent van Gogh különleges posztimpresszionista látványvilága. A produkció a budapesti BOK csarnokban nyílik meg február 2-án, és szeptember 1-ig várja a látogatókat.

Ezer négyzetméternyi kivetítőn elevenedik meg Vincent van Gogh (1853-1890), a posztimpresszionizmus legnagyobb alakjának művészete február 2-tól a BOK csarnokban. A minden érzékszervre ható, XXI. századi tech-kulturális élmény a festőzseni legismertebb, leglátványosabb műveinek vizuális megjelenítésével nyűgözi le a közönséget. A látogatók a kiállításon nemcsak a műveket ismerhetik meg soha nem látott formában, hanem bepillantást nyerhetnek az alkotó életébe is.

Hatalmas audiovizuális kiállítótér

A Van Gogh – The Immersive Experience nem egy hagyományos értelemben vett kiállítás. Nincsenek eredeti festmények a falakon, azonban a több teremből álló, kétezer négyzetméteres, hatalmas audiovizuális kiállítótér egyedülálló, innovatív lehetőséget kínál arra, hogy a látogatók elmerülhessenek a holland mester semmihez sem fogható világában. A tárlat azok számára is izgalmas időtöltést nyújt, akik nem tartoznak a klasszikus képzőművészeti kiállítások törzsközönségéhez, ugyanakkor felejthetetlen élményt ígér a vérbeli van Gogh rajongóknak is.

A produkcióban megelevenednek a festő napraforgómezői, csillagos égboltjai, sőt a mester hálószobájának ajtaja is kitárul. A látogatókat várja egy speciális VR-szoba, valamint a stúdió is, ahol a kiállítás megtekintése után bárki belebújhat van Gogh bőrébe és elkészítheti saját alkotását, amelyet akár a falra is kivetíthet.

Forradalmi módon jelenik meg a holland zseni világa

„Kilépünk a hagyományos keretek közül és forradalmi módon jelenítjük meg van Gogh világát. A holland festőművész legismertebb alkotásait technológiai eszközök segítségével keltjük életre, ezáltal a látogatók egy minden ízében 21. századi multimédiás élményben részesülhetnek. Ismerjük és értjük a mai generáció preferenciáit, tudjuk, hogy a felgyorsult világ új szokásokat alakított ki a kultúrafogyasztás területén is. Bízunk abban, hogy a Van Gogh – The Immersive Experience a fiatalokat is közelebb hozza a művészethez” – mondta el Dudi Bercovici, a Hadran Events ügyvezetője és a kiállítás szervezője.

A kiállítás nemzetközi sikerét jól mutatja, hogy Londonban az eredetileg eltervezett három hónapos nyitvatartás helyett immáron két éve fogadja folyamatosan a látogatókat a produkció. Az Egyesült Államokban, Atlantában pedig tavaly nyár óta 600 ezren váltottak jegyet a látványosságra, amely így történelme során már több, mint 20 millió látogatót vonzott.