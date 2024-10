Niedermüller Péter erzsébetvárosi polgármester a Facebookon jelentette be csütörtökön, hogy amennyiben a képviselő-testület is megszavazza, akkor a kerület 2025-től új parkolási díjakat vezet be, az első autóra 36 ezer, a másodikra 72 ezer forint hozzájárulást kell fizetni az adminisztrációs díjon túl.

Nem ez az egyetlen fővárosi kerület azonban, ahol változás készül: A járda a gyalogosoké szúrta ki, hogy Ferencvárosban is lépni fognak az ügyben.

Egy előterjesztés szerint még októberben szavaz a képviselő-testület a lakossági várakozási díjak felülvizsgálatáról.

A tervezet szerint az új rendszerben a következő díjakkal lehet majd számolni:

lakásonként az első autóra egységesen 20 ezer forint éves díjat kell majd fizetni, zónától függetlenül;

a lakásonkénti második autóra nem jár többé kedvezmény, így a várakozási engedély éves díja az adott zónába tartozó óránkénti parkolási díj 250-szerese.

A lakásonkénti második autó éves díjai a parkolási zónától függően ennek megfelelően így alakulnak majd éves szinten:

D övezet és övezeten kívüli: 50 000 forint,

C övezet: 75 000 forint,

B övezet: 112 500 forint,

A övezet: 150 000 forint.

Az első autóra fizetendő díjból a 65 év felettiek, a nyugdíjasok, valamint a nagycsaládosok 50 százalékos kedvezményt kapnának.

Frissítés:

Időközben a XIII. kerület is jelezte, hogy a parkolási kedvezmények felülvizsgálatára készül.

A bejelentett új rendszer a következőképpen árazza majd a lakossági parkolást:

A lakásonkénti első autóra évi 30 000 forint az 'A' zónában, évi 22.500 forint a 'B' zónában, évi 15.000 forint a 'C' zónában;

A második autóra igényelt parkolási engedély díja nem változik a jelenlegihez képest, marad az óránkénti várakozási díj kétszázszorosa;

A 2024. december 1. után használatbavételi engedélyt kapott ingatlanokhoz, mivel ezekhez előírás szerint kötelezően tartozik lakásonként legalább 1 saját kocsibeálló telken belül, az 'A' zónában évi 120 000 forint, a 'B' zónában évi 90 000 forint, a 'C' zónában évi 60 000 forint lesz az engedély ára.

A fizetendő díjakból 50 százalékos kedvezményt kapnak majd a nagycsaládosok és nyugdíjasok, és 100 százalékos kedvezményt a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személy felügyeletét ellátók.