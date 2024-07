A Szinva-patak völgye fölé magasodó sziklatömbön épült fel Diósgyőr vára, amely az Épkar Zrt. és az FK-RASZTER Zrt. konzorciumának köszönhetően kaphatja vissza évszázadokkal ezelőtt elvesztett tereit. A alábbi felvételek is kiválóan mutatják: a vár falainak számos pontja már elkészült.

A vár építkezése végre újraindulhatott, így komoly előrelépésekről számoltak be a külső és a belső várban is már hetekkel ezelőtt – most pedig a Magyar Építők látványos videón mutatja meg, hogyan halad a munka a kőkeretek, a boltozatok és a lépcsők. Rövidesen megkezdődik a nyugati bástya csillagboltozatának falazása; a külső konyhaépület pedig fa tetőszerkezet alá kerül, ősszel pedig már a nyílászárók beépítése is elkezdődhet.